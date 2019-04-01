تراند اليوم : نتيجة مباراة تونس امس - أهداف مباراة تونس x انكلترا في كأس العالم 2018 الفيفا (1-2) عصام الشوالي بين...

مباراة ساخنة أمس بين كل من المنتخب التونسي والانجليزي ضمن مباريات كأس العالم المقام للموسم الحالي في روسيا، حيث شهدت المباراة اثارة وسخونة خصوصا بعد تسجيل المنتخب التونسي أولى أهدافه في المباراة، وهو بذلك يكون أول دولة عربية تسجل أهداف في مباراة كاس العالم هذا الموسم.

نتيجة مباراة تونس وانكلترا :-

لم يشفع للمنتخب التونسي صموده حتى الدقيقة 90 أمام نظيره الإنجليزي، متلقيا خسارة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم.

أحرز هدفي المنتخب الإنجليزي هاري كين في الدقيقتين 11 و91، وكان المنتخب التونسي قد سجل هدفه في الدقيقة 35 عن طريق فرجاني ساسي من ركلة جزاء.

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بهذه الخسارة يحتل المنتخب التونسي المركز الثالث برصيد خالي من النقاط بفارق الأهداف عن بنما المتذيل.

ويحتل المنتخب البلجيكي صدارة المجموعة عقب الفوز على بنما بثلاثية نظيفة، بفارق هدفين عن نظيره الإنجليزي.