حسام حبيب: شيرين استأذنت النقابة لأحياء حفل دبي وملتزمة بموعد التحقيق

صرح المطرب حسام حبيب، إن أزمة شيرين يتم استغلالها من كل الأصعدة المختلفة، مؤكداً أن ما نشر من أخبار بشأن اعتزالها الغناء وإبلاغها هذا القرار لنقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، كذب وافتراء، وأن الموقف لا يتحمل أي نوع من أنواع الهزار تحت مسمى “كدبة إبريل.

كما أكد حسام حبيب أن المسئولين عن ترويج تلك الشائعة قدموا قصة مختلفة تماما بشأن ظهور شيرين بالحجاب وهو أمر ليس حقيقي بالمرة، لافتاً إلى أن شيرين عبد الوهاب ملتزمة تماماً بقرار النقابة وموافقة على أي إجراء تتخذه النقابة ضدها.

وأوضح حسام أن كل ما يقال بشأن أن شيرين تحدت النقابة وقامت بالغناء في دبي وهذا أيضا كذي وافتراء، تحديداً أن شيرين أستاذنت النقابة في إحياء حفا دبي التزاماً منها بتعاقداتها، وأن نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بكرم أخلاقه وقيمته لدى كل الفنانين وافق على هذا الاستثناء، مضيفاً أننا نتعلم من نقيب الموسيقيين وأنه لقب بأمير الغناء العربي لأنه ينطبق عليه صفات الأمير في أخلاقه وطباعه ووقوفه إلى جوار الفنانين.

وأشار حسا أنه يوجد عدد كبير من الشائعات التي تحوم حول شيرين أخرهما أنها ستظهر في أحد البرامج اللبنانية لتتحدث عن أزمتها الأخيرة، وهو أمر عار تماماً من الصحة، تحديداً أن شيرين ملتزمة الصمت ولم تفتح الأمر أو تتحدث فيه إلا من خلال تحقيق النقابة يوم 10 إبريل الجاري.