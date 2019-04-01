بالفيديو.. أروى جودة ترقص على أنغام الموسيقى على شاطئ في سيناء

نشرت الفنانة أروى جودة مؤخرًا مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وهي ترقص على أنغام الموسيقى على أحد الشواطئ في جنوب سيناء.

حيث كانت تمسك عصي خشبية وترقص رقصة تعرف بـ “التحطيب”، ويشاركها الرقص شاب آخر، وحاز الفيديو على إعجاب متابعيها على مواقع السوشيال ميديا.

يذكر أن أروى جودة شاركت في عدد من الأعمال الفنية، منها فيلم “الجزيرة 2″، مسلسل “حجر جهنم”، وكان آخر أعمالها فيلم “أهو ده اللي صار”، بطولة محمد فراج، إدوارد، روبي، هشام إسماعيل، وسوسن بدر”، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وللمخرج حاتم علي.