بالفيديو.. محمد رمضان يطرح كليب “القمر”

طرح الفنان محمد رمضان منذ ساعات قليلة فيديو كليب أغنيته الجديدة “القمر”، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، حيث حصد الفيديو ما يزيد عن مليوني مشاهدة في أقل من يوم.

مع العلم أن محمد رمضان قام بأداء الأغنية يوم الجمعة الماضي، الموافق 29 مارس الماضي، في حفله الغنائي الأول بمركز المنارة في التجمع الخامس، والكليب من إنتاج شركة سينرجي، وللمخرج ياسر سامي.

يذكر أن محمد رمضان شارك في الموسم الرمضاني الماضي 2018، من خلال بطولة مسلسل “نسر الصعيد”، والذي حقق نسبة مشاهدة عالية، وشارك في البطولة كلاً من وفاء عامر، عائشة بن أحمد، درة، مها أحمد، وغيرهم.