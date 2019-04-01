تراند اليوم : بث مباشر قيامة أرطغرل الحلقة 142 الجزء الخامس على قناة TRT1 – تي آر تي 1

يترقب الملايين من الجمهور في الوطن العربي متابعة بث مباشر الحلقة 142 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة TRT1 – تي آر تي 1 وموقع النور مترجمة للغة العربية اليوم الأربعاء، والتي تعرض اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل الجاري على قناة trt1 المتخصصة في عرض المسلسلات التركية التاريخية وتكون غير مترجمة.

وفي يوم الخميس المقبل 4 أبريل الجاري، يعرض متابعة بث مباشر الحلقة 142 قيامة ارطغرل الجزء الخامس على قناة TRT1 – تي آر تي 1 وموقع النور مترجمة للغة العربية ، مترجمة للغة العربية، على عدد من القنوات "قطر وقناة وطن وقناة دعوة وقناة فور شباب" مترجمة للغة العربية، ويتم ذلك فى سبيل تسهيل المشاهدة للمتابعين العرب في الوطن العربي لأنه مسلسلهم المفضل في كل أسبوع وخاصة يوم الأربعاء والخميس.

تذاع بث مباشر قيامة أرطغرل 142 الجزء الخامس والأخير يوم الاربعاء المثبل الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة تي أر تي 1 التي تذيعه بشكل حصري، في حين تقوم كل من قنوات " اليرموك الاردنية وفور شباب ووطن وقطر على إذاعة قيامة أرطغرل 142 مترجمة الى اللغة العربية.