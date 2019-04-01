تراند اليوم : بث مباشر قيامة أرطغرل الحلقة 142 الجزء الخامس على قناة TRT1 – تي آر تي 1

يترقب الملايين من الجمهور في الوطن العربي متابعة بث مباشر الحلقة 142 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة TRT1 – تي آر تي 1 وموقع النور مترجمة للغة العربية اليوم الأربعاء، والتي تعرض اليوم الأربعاء الموافق 3 أبريل الجاري على قناة trt1 المتخصصة في عرض المسلسلات التركية التاريخية وتكون غير مترجمة.
وفي يوم الخميس المقبل 4 أبريل الجاري، يعرض متابعة بث مباشر الحلقة 142 قيامة ارطغرل الجزء الخامس على قناة TRT1 – تي آر تي 1 وموقع النور مترجمة للغة العربية ، مترجمة للغة العربية، على عدد من القنوات "قطر وقناة وطن وقناة دعوة وقناة فور شباب" مترجمة للغة العربية، ويتم ذلك فى سبيل تسهيل المشاهدة للمتابعين العرب في الوطن العربي لأنه مسلسلهم المفضل في كل أسبوع وخاصة يوم الأربعاء والخميس.
تذاع بث مباشر قيامة أرطغرل 142 الجزء الخامس والأخير يوم الاربعاء المثبل الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة على قناة تي أر تي 1 التي تذيعه بشكل حصري، في حين تقوم كل من قنوات " اليرموك الاردنية وفور شباب ووطن وقطر على إذاعة قيامة أرطغرل 142 مترجمة الى اللغة العربية.
أحداث ارطغرل 141
مسلسل قيامة أرطغرل الذي يتابعه الملايين فى الوطن العربي يجسد بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن في تركيا كل من الممثل إنجين ألتان دوزياتان بدور "أرطغرل"، إسراء بيلقيتش بدور "حليمة خاتون"، وهوليا دارجان بدور "الأم هايماه أنا"، سردار غوكهان بدور "سليمان شاه"، كآن تاشانار بدور "غوندوغدو أخ أرطغرل"، ديدم بالتشين بدور "سلجان هاتون"، عثمان سويكوت بدور محي الدين بن عربي"، محمد شفيق بدور "ديلى دمير"، وهانديه سوباشى بدور "آيكيز"، جنكيز جوشكون بدور "تورغوت آلب".
كما يشارك فى مسلسل قيامة أرطغرل الذي يترقبه الملايين من الجمهور في الوطن العربي كل من، نور الدين سونماز بدور "بامسى باى ريك"، جافيت تشاتين جونر بدور "دوغان آلب"، تورجوت تونتشالب بدور "آفشين باي"، جلال آل بدور "عبد الرحمن"، رشاد ستريك بدور "كلاوديوس" أو "عمر"، سيردار دينيز بدور "تيتوس"، باريش بآجى بدور "نويان"، لبيب جوكخان بدور "أستاذ سيمون" صاحب الخان، تشاداش أونور أوزتورك بدور "فاسيليوس"، ليفينت أوكتيم بدور "أستاذ عزام" ملك القلعة الصليبية.
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ترددات القتوات الناقلة لـ ارطغرل 141
وننشر لكم ترددات مشاهدة 142 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة قطر واليرموك وقناة trt1 التركية – تي آر تي1 بجودة عالية ، التي ينشرها لكم "الخليج 365" هي على النايل سات قناة قطر 10971، النايل سات قناة دعوة 10727، النايل سات قناة اليرموك 11678، النايل سات قناة فور شباب 11137، النايل سات قناة وطن 11012.