فوز أشرف زكى في انتخابات نقابة المهن التمثيلية بالتزكية

بدأت منذ قليل عملية التصويت التي تجرى لانتخابات الخاصة بتجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية، حيث قد فاز الدكتور والفنان القدير أشرف زكى بمقعد النقيب عن طريق التزكية، لعدم وجود مرشح أمامه قد تقدم في انتخابات نقابة المهن التمثيلية.

كما يذكر بان انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهن التمثيلية قد بدأت فى تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، حيث قد قامت الانتخابات في مقر نادي النقابة بشارع البحر الأعظم، لاختيار النقيب و 6 من مجلس النقابة ، وترشح لمقعد النقيب الدكتور أشرف زكى فقط.

وأما عن من تقدموا لانتخابات عضوية المجلس فترشح لها 14 شخصا، وهم سامي مغاوري، إيهاب فهمي، عفاف رشاد، اشرف طلبة، سامح بسيوني، نهال عنبر، نجلاء شعير، محسن صبري، سامي نوار، سميحة عبد الهادي، مصطفي حجاج، كريم البسطي، هاني عبد الهادي، إبراهيم غنام .