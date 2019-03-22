“Gheson in the mud “Online| مسلسل غصون في الوحل الحلقة 26“جميع الحلقات” يوتيوب للنجمة “هدى حسين” على...

نتابع معكم عرض المسلسل الكويتي الشهير غصون في الوحل الحلقة 26، والذي نال إعجاب جماهالمشاهدين يري في الفترة الأخيرة، حيث تصدر المسلسل نتائج البحث الأولى عبر محرك البحث العالمي جوجل، ويعتبر مسلسل غصون في الوحل من الدراما الكويتية التى نالت استحسان الكثير في الوطن العربي، وجعلتهم في متابعة مستمرة لأحداث حلقات المسلسل، حيث يسرد المسلسل الكثير من المواقف الإجتماعية السلبية والإيجابية ويناقشها بشكل أكثر من رائع .

أحداث مسلسل غصون في الوحل

يروي مسلسل غصون في الوحل، قصة لسيدة في الأربعين من عمرها، حيث تقابل هذه السيدة العديد من المواقف خلال حياتها اليومية، في حين تواجه تلك السيدة العديد من المشكلات الإجتماعية أهمها العزلة ، وعدم وجود قريب أو صديق ،وأيضا طريقة تواصلها مع الآخرين وتعاملها معهم حيث يشير المسلسل إلى أهمية التربية في الصغر ومدى تأثيرها على حياته فيما بعد.

موعد عرض مسلسل غصون في الوحل

يعرض مسلسل غصون في الوحل الحلقة 26 ، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة على شاشة mbc ، وفي تمام الساعة الخامسة بتوقيت السعودية، على أن تتم إعادة عرض الحلقة في تمام الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة، جدير بالذكر أن مسلسلغصون في الوحل يتم عرضه على شاشة mbc كل يوم من الأحد إلى الخميس.