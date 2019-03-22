بعد أزمة شيرين الأخيرة.. توجه رسالة لوالدتها في عيد الأم

بعد الأزمة الأخيرة التي أثارتها المطربة شيرين عبد الوهاب، بتصريحاتها في إحدى حفلاتها الغنائية في البحرين، أوقفت نقابة المهن الموسيقية الفنانة عن الغناء، والتحقيق معها، الأمر الذي جعل شيرين عبد الوهاب بياناً توضح فيه حقيقة تلك التصريحات وتدافع عن نفسها.

ولكن من الواضح أن شيرين عبد الوهاب تحاول أن تتجاوز هذه الأزمة، حيث خرجت منذ ساعات على توتير وهنأت والداتها بيد الأم، برسالة مؤثرة جاءت كالتالي: “كل سنة ووكل أم طيبة وبتشيل أحمالنا دائماً.. كل سنة وغنت بركة في حياتي.. وأنا عمري ما هقدر أوفيلك حقك وفضلك عليا بأي كلام”.

Advertisements

وكان النجم حسام حبيب زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب، قد أكد أنه لا يوجد دليا على أنها تسيء إلى سمعة مصر، ولكن ما حدث أثناء غنائها في البحرين كانت تداعب جمهورها بقولها: “أنا مش حامل على طريقة الهزار” وقولها “أيوة كده أقدر أتكلم براحتي عشان اللي بيهزر عندنا يبقوا عايزين يحبسوه”، ولم تقصد بتلك الجملة أي شيء يسيء لسمعة مصر وما تقصده هو أمثال المحامين الذين يقدموا فيها بلاغات وقضايا موجهة لها في كل مكان.

وأضاف حسام حبيب خلال تصريحاته، إن شيرين من أكثر الناس التي تحب بلدها و لا يمكن لأحد أن يزايد على وطنيتها، وأنها تحب هذا البلد وهي قطعة منه، ولم تقصد الأن أو في الماضي لافتاً إلى أنهم عندما يقيمون خارج مصر 5 أيام على سبيل المثال يصابون بالاكتئاب وتطلب العودة إلى بلدها في أسرع وقت بسبب حبها الشديد لها.