Direct Offers| برنامج أرب جوت تالنت 2019 يطلق أولى حلقات العروض المباشرة… الحلقة السادسة Arabs...

Arabs Got Talent، تنطلق أولى حلقات العروض المباشرة يوم السبت 2019/3/23، على مسرح مواهب هذا البرنامج المثير المشوق الذي ينتظره الكثير من متابعي برنامج عرب جوت تالنت عرض هذا البرنامج الذي يقوم باكتشاف المواهب الجديدة إلى الجمهور، وأيضا إلى لجنة التحكيم، وتبحث دائما فكرة هذا البرنامج على أجمل الأصوات، والمواهب في برنامج عرب جوت تالنت في الموسم السادس لجنة، والممثل أحمد حلمي والمغنية نجوى كرم، وعلى جابر، والتي تسعى دائما في هذا البرنامج إلى اكتشاف جميع المواهب، ونقلهم إلى العالمية، والشهرة من خلال برنامج عرب جوت تالنت الجزء السادس.

أرب جوت تالنت Arabs Got Talent

برنامج أرب جوت تالنت اون لاين |الموسم السادس، في الحلقة الخامسة تم تقديم بعض العروض المميزة مثل ألعاب الخفة التي قامت بها طفلة سعودية في فرقة ماجيك كيدز حيث تفاجأ كثيرا لجنة التحكيم، والجمهور بعرضها، وقامت بتقديم شقيقتها في هذا العرض بعد أن أقنعت لجنة التحكيم أنها تقوم بتقديم عرض مع عروستها، ولكن تفاجئت كثيرا لجنة التحكيم أنها وضعت أختها داخل الصندوق، وهذه الخدعة حيرت كثيرة للجنة التحكيم، ولكن هذا العرض، بالإضافة إلى وجود العديد من العروض المتنوعة في الحلقة الخامسة من برنامج ارب جوت تالنت، وحازت على إعجاب لجنة التحكيم كثيرا.

موعد عرض الحلقة السادسة من برنامج Arabs Got Talent

برنامج عرب جوت تالنت يتم عرض على كل قنوات أم بي سي مصر و قناة ام بي سي 4، تردد “قناة ام بي سي العراق”، برنامج أرب جوت تالنت 2019 الموسم السادس مواعيد عرض الحلقة65 HD، على قمر النايل سات حيث يتم إذاعة البرنامج كل يوم السبت من كل أسبوع في السعودية والعراق والكويت في تمام الساعة التاسعة، ويتم إذاعته في مصر، وفلسطين، والأردن في تمام الساعة الثامنة مساءا، وعند الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات.

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شاهد إعلان حلقة غداً من برنامج ArabsGotTalent العرض المباشر الأول

انطلاق أولي حلقات العروض المباشرة برنامج Arabs Got Talent

تنطلق يوم السبت القادم 23 مارس 2019، أول حلقة للعرض المباشر على الهواء، العرض المباشر LIVE مشاهدة برنامج Arabs Got Talent ، برنامج المواهب «Arabs Got Talent»، موسم السادس الحلقة السادسة ،بحيث يضم العرض 8 مواهب جديدة هي:

8 مواهب مختلفين جاءوا من ……. اسم بلد لؤلؤة الشريف السعودية فريق أكاديمية جلهوم للجمباز مصر Duo Mauro & Mary مصر ضياء الدينحمصي سوريا Black and White المغرب نوف أحمد الحوسني الإمارات تامبي جموق سوريا The Link المغرب وتونس والجزائر

# مواهب مشاركة في العرض الأول المباشر لبرنامج أرب جوت تالنت

الحلقة السادسة من برنامج Arabs Got Talent

برنامج أراب جوت تالنت” الحلقة السادسة يعرض يوم السبت 2019/3/23، شاهد حلقات السابقة من برنامج Arabs Got Talent، موقع شاهد نت لعرض حلقات برنامج Arabs Got Talent والحلقة السادسة “من هنا”.

سنتابع معكم أهم لحظات في برنامج Arabs Got Talent، لعرض أولى حلقات العروض المباشرة هذا الموسم فتابعونا.