مشاهدة غصون في الوحل الحلقة 26 الآن على شاشة mbc1 و shahid net يتابع العديد من محبى الدراما الكويتية، وينتظرون الحلقة الجديدة يوميًا بشغف شديد لمعرفة الأحداث لحظة بلحظة، وما سوف تقوم به شخصية البطلة غصون مع المحيطين بها من زملاء العمل وأصدقائها، ويتعمد المخرج على إنهاء حلقات مسلسل غصون كل يوم على مشهد مثير حتى يجذب الجمهور، وحاليا يواصل الجماهير مشاهدة غصون في الوحل الحلقة 26 الآن على شاشة mbc1 و shahid net.

مشاهدة غصون في الوحل 26

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القمر الصناعي تردد القناة القطبية معامل الترميز النايل سات 11938 أفقي h 27500

مواعيد غصون في الوحل

يعرض مسلسل غصون في الوحل كل يوم في مصر والسعودية ماعدا الخميس والجمعة في المواعيد التالية:

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مواعيد غصون في الوحل السعودية مصر العرض أول 5 مساء 4 مساء إعادة أولى 2 صباحاً 1 صباحاً إعادة ثانية 1 ظهراً 12 ظهراً

أحداث مسلسل غصون في الوحل

تقوم أحداث مسلسل غصون في الوحل على شخصية إمرأة في سن الأربعينيات وتجسد دور البطولة وتسمى غصون، وتعانى من العقد والأمراض النفسية حيث أنها تعيش فراغ عاطفي، وتربت بل أب ولم تتزوج بعد، وتمر بحياة صعبة تؤثر على حالتها النفسية وتظهر في تصرفات الكثير من الاضطرابات التى جعلت سلوكها عدواني تجاه الموظفين حولها لأنه تعمل رئيس مركز الموظفين في إحدى الوزارات، ووصل سلوكها العدوانى إلى كراهية المحيطين بها حتى جيرانها وأصدقائها.

أبطال مسلسل غصون في الوحل

يضم مسلسل غصون في الوحل الكثير من نجوم الدراما الكويتية على رأسهم الفنانة الكويتية الكبيرة هدى حسين التى تجسد دور غصون، ومن أبطال مسلسل غصون في الوحل:

أميرة محمد

عبد الله الطراروه

محمد المنيع

محمد الرشيد

وريم ارحم

غصون في الوحل الحلقة 26 شاهد نت

يمكنكم مشاهدة غصون في الوحل الحلقة 26 شاهد نت من خلال الرابط التالي:

رابط الحلقة 26 من غصون في الوحل

جلبت مشاهدة غصون في الوحل الحلقة 26 الآن على شاشة mbc1 و shahid netملايين المشاهدات من مختلف الدول العربية وخاصة مصر.