غصون في الوحل الحلقة 26 شاهد نت حصرى على قناة mbc1 استطاع أن يجذب الكثير من عشاق الدراما العربية في مختلف الدول، ويحقق مسلسل غصون في الوحل 26 مشاهدات عالية على شاشة إم بي سي وصدى كبير بين الجمهور فهو ينتمى إلى الدراما الكويتية الشيقة التى تبهر متابعيها، ويعرض مسلسل غصون في الوحل 26 يوميًا من الأحد إلى الخميس، وتدور أحداثه حول شخصية غصون رئيس مركز الموظفين في واحدة من الوزارات، وهى امرأة تعانى من الأمراض النفسية ولم تتزوج وتتوالى الأحداث عن تصرفاتها ويمكنكم مشاهدة غصون في الوحل الحلقة 26 شاهد نت بدون إعلانات.

مسلسل غصون في الوحل 26

تستطيعون مشاهدة مسلسل غصون في الوحل 26 على تردد قناة mbc 1 الجديد، كما يمكنكم متابعينا ضبط ترد قناة mbc1 الجديد من خلال الجدول التالي:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل الترميز النايل سات 11938 أفقي 27500

موعد مسلسل غصون في الوحل 26

تستطيعون متابعة مسلسل غصون في الوحل 26 يوميًا في مصر والسعودية في المواعيد التالية: Advertisements

مواعيد العرض السعودية مصر العرض أول 5 مساء 4 مساء إعادة أولى 2 صباحاً 1 صباحاً إعادة ثانية 1 ظهراً 12 ظهراً

غصون في الوحل 26 شاهد نت

من لايتمكن من مشاهدة المسلسل عبر التليفزيون على شاشة mbc1 يتمكن من متابعة غصون في الوحل 26 شاهد نت من خلال الرابط التالي: رابط الحلقــة هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

الجدير بالذكر أن حلقات غصون في الوحل تم عرضها الأول على mbc1 فى 17 فبراير 2019 وتمكنت من جلب ملايين من الجمهور من مختلف الدول العربية وتعرض يوميًا ماعدا الخميس والجمعة على مدار أيام الأسبوع.

أبطال مسلسل غصون في الوحل

تعددت أبطال مسلسل غصون في الوحل فيضم العديد من نجوم الدراما الكويتية، فهو بطولة الفنانة الكويتية الكبيرة هدى حسين، ويشارك في المسلسل كلا من أميرة محمد، وعبد الله الطراروه ومحمد المنيع محمد الرشيد، وريم ارحم.

نتابع معكم حلقات غصون في الوحل الحلقة 26 شاهد نت حصرى على قناة mbc1 وتفاصيل أحداث المسلسل.