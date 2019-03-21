رابط موقع النور الحلقة 140 مسلسل قيامة ارطغرل كاملة مترجمة صورة واضحة بث مباشر وجميع القنوات الناقلة...

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 140، وهو المسلسل التركي الأكثر مشاهدة في العالم العربي، حيث تدور أحداثه في القرن الثالث عشر الميلادي، والذي يقوم على سرد تفاصيل تأسيس الدولة العثمانية مع جانب من حياة القائد الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، ويقوم بدور البطولة الممثل التركي “أنجين التان دوزياتان”، تدور أحداث المسلسل في جو تاريخي وسرد عدد من الوقائع التاريخية الخاصة بقبيلة قايي وتنقلاتها، في إطار من الدراما استلهمها الكاتب من وحي خياله وهو المنتج التركي “محمد بوزداغ”، دون الخروج عن الخطة التاريخية العامة والأحداث التاريخية المليئة بالصراعات والخيانات من أجل إقرار الحق والعدل والرحمة.

وقد زاد البحث على مشاهدة حلقات مسلسل ارطغرل، بعد اذاعة الحلقة الأولى من الجزء الخامس وقد توالت الأحداث متصارعة بشكل تشويقي جعل الكثيرون يتسائلون عن شكل الحقبة التاريخية الجديدة في الحلقات المقبلة وما سيفعله عثمان بعد توليه الحكم،خاصةً أن الجزء الخامس الحالي هو آخر أجزاء قيامة ارطغرل ويتولى بعد ذلك عثمان ابن ارطغرل الحكم بعد والده ويحمل المسلسل في الجزء الجديد اسم قيامة عثمان.

أجزاء مسلسل ارطغرل Diriliş Ertuğrul

يتكون المسلسل من خمس أجزاء متصلة، بدأ عرض الحلقة الأولى من الموسم الأول في ديسمبر 2014 على قناة TRT1 التركية، وفي سبتمبر 2015 تم عرض الحلقة الأولى من الموسم الثاني، وبدأت الحلقة الأولى من الموسم الثالث في أكتوبر 2016، وانتهى عرض حلقات الموسم الرابع في يونيو 2018، وبداية عرض الجزء الخامس في نوفمبر 2018، وتم نقل عرض المسلسل مترجم إلى عدد من القنوات في مختلف دول العالم، كما يعرض المسلسل على برنامج نتفلكس باللغة التركية مع توافر ترجمة باللغة العربية.

مشاهدة مسلسل ارطغرل الموسم الخامس الحلقة 140 على موقع النور

يوفر موقع النور مشاهدة الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل التركي الأكثر مشاهدة، حيث أنه إحدى مشروعات شركة ميثاق للإنتاج الإعلامي المختصة بترجمة المسلسلات التاريخية التركية، وهو الوحيد الحاصل على حق بث المسلسل التركي “قيامة أرطغرل”، بموجب اتفاقية الشركة مع القناة مالكة المسلسل TRT التركية.

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مشاهدة الحلقة 140 مسلسل قيامة ارطغرل على موقع النور من هنا

الآن الحلقة 140 ارطغرل ( كاملة مترجمة)

تفاصيل الحلقة 140 قيامة ارطغرل

تشهد الحلقة عدد من الأحداث المثيرة، أبرزها جلد اليجناك لماغلان بقسوة ليبلغه عن مع من يعمل، إلا أنه يرفض الإجابة ويهر اطرغل متلثماً مع جنوده لإنقاذه في اللحظة الأخيرة قبل أن يقتله اليجناك، وينشأ صراع بين اطغرل المدعوم بمحاربين أورانوس وبين اليجناك وبيبولات، ينجحوا خلاله في القضاء عليهم وينسحب جنودهم من المعركة، يقتل بيبولات بامسي بعد تدبيره لخطة شريرة من أجل ذلك، وهي من خلال تحريض اخته سيرما على ايقاع عداوة بين زوجة بامسي حفصة وبينه، فما يكون منها إلا أن تهرب وعند هروبها تقع في فخ الباستي، ويظهر بامسي ليدافع عن زوجته فيقتله بيوبلات املتخفي في زي الباستي بصورة عنيفة، وبعدها يكلف ارطغرل السيد أرتوك بإيصال رسالة العفو إلى جوندودو، فيكلف السيد أرتوك بهذه المهمة السرية التي يجب أن لا يعلم عنها أحد أبداً حتى لا يتعرض له الباستي من جديد، وخلال الخلقات المقبلة يظهر جوندودو وجنوده.

قنوات عرض مسلسل ارطغرل الجزء الخامس والترددات

ترددات قناة TRT التركية المجانية لمشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

يذاع مسلسل قيامة ارطغرل على قناة TRT التركية المجانية، والتي يكن استقبالها على قمري يوتل سات وترك سات، بعد ضبط الترددات التالية على أجهزة استقبال القنوات لديكم.

القناة التردد معدل الترميز TRT 12045 H 27500 TRT 11096 H 3000 TRT 11954 V 3000 TRT 11054 V 3000 TRT 11042 V 8400

موعد عرض الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل

يبدأ عرض الحلقة على قناة TRT التركية في الساعة الثامنة مساء الأربعاء 20 مارس من دون ترجمة بتوقيت تركيا والسعودية والكويت واليمن والعراق، ثم تذاع بالترجمة على موقع النور في تمام العاشرة مساءاً من نفس اليوم بتوقيت القاهرة وسوريا، والتاسعة بتوقيت السعودية مترجمة ترجمة حصرية لموقع النور.

الإعلان الأول للحلقة 141 قيامة ارطغرل

الإعلان الثاني للحلقة 141 قيامة ارطغرل