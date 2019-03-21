من هنا| شاهد الحلقة 140 مسلسل قيامة ارطغرل كاملة مترجمة موقع النور صورة واضحة Diriliş Ertuğrul 140...

مشاهدة الحلقة 140 مسلسل قيامة ارطغرل، الآن كاملة مترجمة حصرياً من موقع النور، فيجذب مسلسل ارطغرل الملايين من متابعيه في العالم العربي وخارجه، لمتابعة أحداث المسلسل التاريخي التركي الهام، والذي يستمر في جزءه الخامس والأخير حالياً، ويعرض المسلسل حصرياً على قناة trt 1 التركية بدون ترجمة، ثم يُعرض مترجم على موقع النور المختص بترجمة المسلسلات التركية، قيامة ارطغرل من أهم المسلسلات التاريخية التي تعرض حياة الدولة العثمانية ونشأتها بواسطة القائد الغازي ارطغرل شاه، والذي يحارب أعدائه من المغول والصليبين بعد تأسيس مملكته في سوغوت، يأخذ المسلسل الطابع الديني التاريخي وطريقة مميزة في سرد الأحداث مع الإخراج والتصوير المبهرين، الذي جعل الكثيرون في شغف لمتابعة أحداث المسلسل وما تشهدها بإستمرار من مفاجأت متعاقبة وأحداث غير متوقعة.

أحداث الحلقة 140 قيامة ارطغرل الجزء الخامس

بداية الحلقة 140 من ارطغرل، قام اليجناك بالإتفاق مع بيبولات على القضاء على ارطغرل من خلال التخلص من رجاله المقربية واحداً تلوم الأخر والبدء ببامسي.

يتفق بيبولات مع اخته سيرما على القضاء على بامسي، من خلال التقرب من زوجته حفصة لإيقاف المشاكل بينهما وخلق العداوة مستغلة في ذلك أزمة سالجان بعد موت ابنها سليمان.

تفرض سالجان سيطرتها مجدداً على نساء قبيلة الكاي ومن ضمنهما حفصة، الأمر الذي ستضرر منه حفصة كثيراً.

تشتكي حفصة ما تعانيه من معاملة سالجان لزوجها بامسي والأم هايماه، إلا أنهم لا يتدخلون لعلمهم كم المعاناة التي تعيشها سالجان بعد مقتل ابنها.

لن يكون على حفصة سوى الصبر، إلا أن سيرما تتدخل وتوسوس لها بالرحيل من القبيلة، وهو الأمر الذي طلبته من قبل إلا أن بامسي منعها، فهذه المرة تقرر الهرب.

أثناء هروب حفصة من القبيلة، تقع في فخ الباستي، فيظهر بمسي ليدافع عن زوجته، ويدخل في عراك شديد مع الباستي، ينتهي بمقتل بامسي على يد الباستي بصورة بشعة ومؤلمة وبهذا يكون بيبولات قد قضى على أول رجال ارطغرل.

يعود ارطغرل لخكته من جديد في الأخذ بثأر ابن أخيه سليمان، من خلال تجديد العهد مع أورانوس للقضاء على اليجناك، فيتحالف أورانوس مع ارطغرل وينضم إلى صفوفه ويساعده في القيام بالكثير من الأمور، في الوقت الذي يخون فيه دراغوس الإتفاق وأرطغرل وينضم إلى بيبولات.

في الوقت الذي استعاد فيه ماغلان وعيه، عاد من جديد اليجناك لتعذيبه واستجوابه عن مع من يعمل، حيث فشل رجال ارطغرل في العثور عليه.

يخرج ارطغرل بنفسه للبحث عن ماغلان وبالفعل يصل إليه، ويظهر ارطغرل وهو ومحاربيه ملثمون ومن الواضح دعمه بقوة من رجال أورانوس.

يتدخل ارطغرل لإنقاذ ماغلان في اللحظة الأخرى، وينشأ عراك بينه وبين اليجناك وبيبولات، ينتهي بهزيمته وانسحابهم.

كان قد تم في الحلقة السابقة العثور على حصان سليمان ورسالة العفو التي كانت على ظهره والتي كان يستعد سليمان لتوصيلها لأبيه جوندودو.

يكلف ارطغرل السيد أرتوك بإيصال الرسالة إلى جوندودو، يتولى السيد أرتوك المهمة ويكلف بها أحد المحاربين على أن ينفذها في سرية تامة، كي لا يتعرض له الباستي من جديد، وبالفعل يظهر جوندودو ورجاله عقب وصول رسالة العفو إليهم خلال الحلقات المقبلة من المسلسل.

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مشاهدة الحلقة 140 قيامة ارطغرل ( كاملة مترجمة)

مواعيد عرض مسلسل ارطغرل

الإذاعة الأولى تكون على قناة trt 1 التركية في تمام السابعة بتوقيت تركيا والسعودية، تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، يتم عرض المسلسل بالترجمة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والترجمة حصرياً لموقع النور.

يذاع ارطغرل أيضاً على عدة قنوات في السابعة من مساء يوم الخميس التالي على يوم العرض الأول وهو يوم الأربعاء، للتعرف على موعد عرض مسلسل ارطغرل على قناة دعوة من هنا، ومواعيد عرض مسلسل ارطغرل على قناة اليرموك من هنا.

مشاهدة الحلقة 140 موقع النور للمشتركين من هنا.

للتعرف على تردد قناة trt 1 من هنا.

الإعلان الأول للحلقة 141 مسلسل قيامة ارطغرل

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