اتفرج على الحلقة 140 مسلسل قيامة ارطغرل يوتيوب كاملة مترجمة بجودة عالية موقع النور وقناة trt 1...

مشاهدة الحلقة 140 من المسلسل الأكثر شهرة ومتابعة “قيامة ارطغرل” الجزء الخامس، بعد أن طال انتظال المشاهدين عقب النهاية المشوقة التي انتهت بها الحلقة 139 بعد مقتل سليمان على يد الباستي، وعودة الاتفاق بين ارطغرل وأورانوس للقضاء على اليجناك، بينما يخرج دراغوس عن الإنفاق ويقرر التحالف مع بيبولات ضد ارطغرل، بينما يقتل الباستي بامسي أقرب محاربين ارطغرل إليه وفقاً للإتفاق المزمع بينه وبين اليجناك للقضاء على ارطغرل، وعودة رسالة العفو عن غوندودو على ظهر حصان سليمان بعد مقتله، فيسند ارطغرل مهمة توصيل الرسالة إلى السيد أرتوك الذي يقوم بالأمر من خلال أحد محاربيه في سرية تامة حتى لا يظهر الباستي مجدداً، ويلاحظ ظهور جوندودو ورجاله في سوغوت خلال الحلقات المقبلة، والكثير من الأحداث المثيرة في حلقة الليلة، الآن مشاهدة الحلقة برابط مباشرة بجودة عالية كاملة مترجمة من موقع النور، بالنقل من قناة trt 1 التركية، والتي يتم عرض المسلسل عليها في الثامنة من مساء كل أربعاء السابعة بتوقيت القاهرة، الآن مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 140 كاملة مترجمة، بعد أن نجح المسلسل في جذب شريحة كبيرة من المتابعين من مختلف الفئات ومختلف البلدان العربية بداية من جزئه الأول والذي كان عام 2014، واستمرار النجاح خلال الجزء الخامس الحالي وهو أخر أجزاء المسلسل حسبما صرح البطل “انجين التان”.

تأتي أهمية مسلسل “ارطغرل” في الناحية التاريخية الهامة التي يعرضها وطريقة نشأة الدولة العثمانية وما واجهها من صعوبات من أجل رفع راية الإسلام وحروب الصليبيين والمغول المستمرة، فضلاً عن التناسق الذي تتميز به الحلقات والإثارة والتشويق اللاتيان تتميز بهما، فحقبة تكوين الدولة العثمانية من أهم الحقبات التاريخية الإسلامية الحديثة، وما شهدته من مؤامرت لتولي السلطة، فنجاح مسلسل أرطغرل لم يكن في نطاق تركيا فقط بل خرج منها إلى العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط كاملة، ومن أكثر البلدان متابعة لمسلسل ارطغرل السعودية والإمارات ومصر وقطر وسوريا ولبنان والكويت والأردن.

القنوات التي تعرض مسلسل ارطغرل الجزء الخامس

تعرض قناة trt 1 التركية مسلسل قيامة أرطغرل بدون ترجمة مساء الأربعاء من كل أسبوع في تمام الثامنة بتوقيت تركيا والسابعة بتوقيت القاهرة، وتُعرض الحلقة مترجمة على موقع النور في الحادية عشر من مساء الأربعاء، كما يتم عرض المسلسل مساء الخميس مترجم على قنوات اليرموك ودعوة ووطن في تمام الثامنة مساءاً وتعاد الحلقة في الواحدة من ظهر يوم الجمعة.

>>> تردد قناة دعوة.

>>> تردد قناة اليرموك

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الحلقة 140 الآن قيامة ارطغرل ( كاملة مترجمة)

تفاصيل الحلقة 140 قيامة ارطغرل

تشهد الحلقة 140 من قيامة ارطغرل مزيد من التشويق والإثارة في أحداث المسلسل الشهير، حيث تتقرب سيرما إلى زوجة بامسي حفصة لإيقاع العداوة بينهما، من خلال ايقاع المشاكل بينها وبين سالجان خاصةً مع المعاناة التي تعيشها حالياً عقب مقتل أبنها سليمان، وتصرفها بقسوة مع نساء قبيلة الكالب ومن ضمنهما حفصة، الأمر الذي سيزعجها كثيراً فتشتكي لزوجها والأم هايماه، إلا أنهما لا يفعلان شيئاً لعلمهما بمعاناة سالجان، فتوسوس لها سيرما بالهرب وعند هروبها تقع في فخ الباستي، وعند محاولته قتلها يظهر بامسي ليدافع عن زوجته، فينشأ بينهما صراع ينتهي بمقتل بامسي على يد بيبولات بصورة وحشية وقاسية، ويظهر ارطغرل في اللحظة الأخيرة قبل مقتل ماغلان بعد أن قام اليجناك بجلده وتعذيبه ليخبره عن مع من يعمل، وعندئذ ينقضه ارطغرل من القتل ويظهر هو ومحاربيه ملثمين، مع دعم من محاربي أورانوس، عقب الإتفاق الذي نشأ بينهما للقضاء على اليجناك.

عاد حصان سليمان إلى القبيلة وعلى ظهره رسالة العفو عن جوندودو، فأوكل ارطغرل مهمة تسليم الرسالة إلى السيد أرتوك، والذي أسند إليها أحد محاربيه على أن تتم بسرية تامة حتى لا يظهر الباستي من جديد، ويلاحظ خلال الحلقات المقبلة عودة رجالة غوندودو إلى القبيلة، كما يواصل ارطغرل خطة الإنتقام من قاتل ابن اخيه سليمان والذي تم قتله بصورة بشعة في الحلقة السابقة على يد الباستي.

بث مباشر قناة trt 1 التركية من هنا

الحلقة 140 موقع النور مترجمة من هنا

الآن متابعة الحلقة 140 ارطغرل الجزء الخامس، من خلال الفيديو بالأعلى الحلقة كاملة بالترجمة الحصرية من موقع النور، وما تشهده الحلقة من أحداث تحبس الأنفاس، كما تم إدراج رابط فيديو بالإعلان الأول للحلقة 141 والتي يتم عرضها الأربعاء القادم 27 مارس.

الإعلان الأول للحلقة 141 قيامة ارطغرل

الإعلان الثاني الحلقة 141 ارطغرل الأكثر اثارة