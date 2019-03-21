متابعة الحلقة 140 مسلسل قيامة ارطغرل يوتيوب بث مباشر من قناة trt 1 التركية والترجمة الحصرية لموقع...

الآن مشاهدة الحلقة 140 من المسلسل التركي الشهير، “قيامة ارطغرل” الجزء الخامس، وتفاصيل الحلقة الهامة والتي تحمل الكثير من المفاجأت الجديدة أبرزها اتفاق اليجناك وبيبولات على القضاء على ارطغرل من خلال فتل رجاله المقربية واحداً تلو الأخر والبداية مع باسمي، حيث تم تحريض سيرما من قبل أخيها بيبولات على ايقاع العداوة بين حفصة وزوجها بامسي، مستغلة في ذلك معاناة سالجان والتي نتج عنها قسوتها في معاملة نساء الكاي ومن ضمنهما حفصة، والتي قررت أن تشتكي للأم هايماه ولزوجها بامسي، إلا أنهم لم يفعلوا شيئاً لأنهم يعلمون كم المعاناة التي تعيشها سالجان بعد مقتل أبنها، فتوسوس لها سيرما بالهرب، وعند هروبها تقع في فخ الباستي، ويظهر بامسي ليدافع عن زوجته، وينشأ بينهما صراع ينتهي بمقتل بامسي بصورة بشعة ومؤلمة على يد بيبولات المتخفي في زي بامسي، ويواصل ارطغرل طريقة للإنتقام من ابن اخيه سليمان، من خلال تجديد العهد والإتفاق مع أورانوس الذي يدعمه ويتفق معه في الوقت الذي يخون فيه دراغوس الإتفاق لصالح بيبولات، والكثير من الأحداث المهمة التي تشهدها حلقة الليلة، والمذاعة على قناة trt 1 التركية كعرض أول بدون ترجمة ثم على باقي القنوات الأخرى كاليرموك ودعوة ووطن ابتداء من مساء الخميس، كما يتم إذاعتها على موقع النور مترجمة في الثامنة من مساء يوم الأربعاء.

مسلسل “قيامة ارطغرل” هو المسلسل التاريخي الشهير الذي يعرض حياة الدولة العثمانية وطريقة نشأتها مع القائد الغازي العظيم ارطغرل شاه، والذي نجح في فرض سيطرته على سوغوت والبعد عن أعدائه من المغول والصليبيين، وتقوم أحداث المسلسل على وقائع تاريخية ومعظم التفاصيل من وقع خيال المؤلف.

الحلقة 140 الآن قيامة ارطغرل ( كاملة مترجمة)

الحلقة 140 مترجمة موقع النور للمشتركين من هنا

موعد عرض مسلسل ارطغرل

العرض الأول لمسلسل قيامة ارطغرل يكون في الثامنة من مساء كل أربعاء على قناة trt 1 التركية، السابعة بتوقيت القاهرة، كما يتم إذاعته في الثامنة من مساء الخميس على قناة دعوة ووطن مترجم، ويتولى موقع النور ترجمة المسلسل عقب انتهاء الحلقة مباشرة، وننشر في “عرب نيوز” فيديو الحلقة مباشرةً بالترجمة الحصرية مساء الأربعاء من كل أسبوع.

>>> تردد قناة دعوة

>>> تردد قناة اليرموك

القنوات الناقلة لقيامة ارطغرل الجزء الخامس

قناة قطر على تردد: نايل سات – 10719 رأسي 27500 و سهيل سات – 11604 رأسي 27500

قناة اليرموك على تردد: نايل سات – 11678 أفقي 27500

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قناة trt 1 على تردد: التركي – 11054 رأسي 3000

قناة وطن على تردد: نايل سات – 11012 أفقي 27500

قناة الشرق على تردد: نايل سات – 11137 أو 12604 أفقي 27500

قناة دعوة على تردد: نايل سات – 10727 أفقي 27500

قناة فور شباب على تردد: نايل سات – 11316 أفقي 27500

الآن الحلقة 140 مسلسل قيامة ارطغرل قناة trt 1 بث مباشر من هنا

الإعلان الأول للحلقة 141 قيامة ارطغرل

الإعلان الثاني الحلقة 141 ارطغرل الأكثر اثارة

الحلقة 140 قيامة أرطغرل الآن برابط فيديو يوتيوب، كامل مترجمة بالعربية من موقع النور وقناة trt 1 التركية، حيث شهدت الحلقة الكثير من الأحداث الهامة ومن المتوقع أن تشهد الحلقات المقبلة اشتداد الصراع، بعد ان اتفق اليجناك مع بيبولات على القضاء على ارطغرل من خلال قتل رجاله المقربي، وأولهم بامسي، حيث أوقعت سيرما العداوة بين بامسي وزوجته حفصة، بعد أن استعانت بها كصديقة مقربة وأصبحت تتودد إليها وتوسوس إليها لتغضب من سالجان، خاصةً مع المعاناة التي تعيشها بعد مقتل ابنها سليمان فتفرض سيطرتها من جديد على نساء الكاي ومن ضمنهما حفصة، فتشتكي حفصة معاملة سالجان لزوجها والأم هايماه، وحيث لا تجد من ينصفها توسوس لها سيرما بالهرب، فيقابلها الباستي، ويتصدى له بامسي فيقتله الأول بصورة عنيفة ومؤلمة، ايضاً أسند ارطغرل مهمة ارسال رسالة العفو إلى السيد أرتوك والذي سيقوم بتوصيلها في سرية تامة عن طريق أحد محاربية حتى لا يتعرض له الباستي من جديد، كما يجدد ارطغرل عهد التحالف مع أورانوس للقضاء على اليجناك.