مشاهدة الحلقة 140 مسلسل قيامة ارطغرل يوتيوب وقناة trt التركية بالترجمة الحصرية شاشة كاملة واضحة...

مساء الأربعاء من كل أسبوع هو موعد إذاعة الحلقة الجديدة من المسلسل التركي التاريخي الأكثر شهروة ومتابعة “قيامة ارطغرل” ويبحث الكثيرون عن فيديو الحلقة الجديدة 140 من الجزء الخامس، لمشاهدتها أونلاين بالترجمة الحصرية من موقع النور وقناة trt التركية، حيث يبدأ العرض الأول مساء الأربعاء عليها تمام السابعة بتوقيت القاهرة، ثم على باقي القنوات الأخرى الحاصلة على حق النشر مساء الخميس وهي قنوات اليرموك ووطن ودعوة وغيرها، وينشر “عرب فور نيوز” رابط الحلقة الجديدة من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 140 والتي يمكن مشاهدتها الآن بشكل مباشر من خلال الروابط المباشرة والفعالة بنسبة مائة بالمائة بالأسفل والإستمتاع بمشاهدة المسلسل التركي المميز “قيامة ارطغرل” وماذا سيحدث في حلقة اليوم مع القائد ارطغرل شاه وكيف سيقوم بحماية مملكته من الأعداء المتربصين به في كل مكان.

مشاهدة الحلقة 140 قيامة ارطغرل من هنا

تفاصيل الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

عنوان الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل اليوم:نهاية بامسي وانقاذ ماغلان.

تشويق واثارة تشهدهما الحلقة بعد مقتل سليمان ابن اخو ارطغرل على يد الباستي، ومن ثم اتفاق اليجناك مع بيبولات على القضاء على ارطغرل من خلال التخلص من رجاله المقربين واحداً تلو الأخر وأولهم بامسي.

استعان بيبولات بأخته سيرما لإيقاع عداوة بين حفصة وبين زوجها بامسي مستغلين في ذلك الأزمة النفسية لسالجان بعد مقتل ابنها سليمان في الحلقة السابقة.

تقربت سيرما من حفصة لتكون صديقتها المقربة الناصحة، لتوقع المشاكل بينهما وبين زوجها وتحرضها عليه.

بعد مقتل ابن سالجان، ستقوم بفرض سيطرتها من جديد على حفصة ونساء الكاي، وهو الأمر الذي سيجعل حفصة تتضرر كثيراً، فستستغل سيرما هذا الأمر لإيقاع العداوة بينهما.

تشتكي حفصة لزوجها بامسي والأم هايماه ما تعانيه من معاملة سالجان لها ولنساء القبيلة، إلا أنهم لم يفعلوا شيئ لأنهم يعلمون معاناة سالجان.

لن يكون على حفصة بعد ذلك إلا أن تصبر، فتتدخل سيرما بالوسوسة لها وتحرضها على الرحيل من القبيلة مرة أخرى، فقد سبق وأن طلبت من باسمي أن ترحل من جديد إلا أنه منعها، وهذه المرة ستقرر الهرب.

أثناء هروب حفصة من القبيلة يتعرض لها الباستي، فيظهر باسمي ليدافع عن زوجته ويقع بينهما صراع ينتهي بنهاية بامسي في مشهد دامي ومؤلم، حيث كان من المتوقع نهاية بامسي الآن مع نهاية قيامة ارطغرل في الجزء الخامس الحالي.

يبدأ ارطغرل في تنفيذ خطته للإنتقام من لابن اخيه من خلال تجديد العهد مع أورانوس، لهزيمة اليجناك والباستي.

يتوقع أن يخون دراغوس ارطغرل ويتفق مع بيبولات، في الوقت الذي يستمر فيه أورانوس في ولائه لأرطغرل معادياً بذلك دراغوس، لينضم إلى صف ارطغرل ويساعده في الكثير من الأمور.

في الحلقة السابقة تم العثور على رسالة العفو على حصان سليمان، والتي كان سيوصلها إلى جوندودو، فأعطاها ارطغرل إلى السيد أرتوك ليقوم بمهمة تسليمها إلى جوندودو دون علم أحد، فيكلف السيد أرتوك أحد المحاربين بتوصيل الرسالة دون علم أحد كي لا يتعرض له الباستي مجدداً، وسيظهر جوندودو ورجاله في الحلقات المقبلة.

العودة لمارغان مرة أخرى حيث يستمر اليجناك في استجوابه بعد أن استعاد وعيه ليخبره عن مع من يعمل، وبعد أن فشل محاربي ارطغرل في العثور على مارغان سيذهب هو بنفسه لإيجاده.

يظهر ارطغرل في اللحظة الأخيرة قبل قتل مارغان وهو ومحاربيه ملثمون، كما ظهر أيضاً أنه مدعوم برجال أورانوس، وسيتم القضاء على رجال اليجناك وبيبولات وسيقومون بالإنسحاب

الحلقة 140 أرطغرل كاملة قناة trt 1 من هنا

الحلقة 140 (قيامة ارطغرل) كاملة مترجمة

بث مباشر قيامة ارطغرل من هنا قناة trt 1.

رابط مشاهدة الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس من موقع النور للمشتركين من هنا

يرجى الملاحظة أنه من المقرر أن يتم عرض مسلسل أرطغرل الحلقة 140 مساء الأربعاء 20 مارس، على أن يتم وضع فيديو الحلقة بالترجمة العربية بعد انتهاء الحلقة مباشرة، حيث تشهد أحداث حلقة الليلة الكثير من الصراعات والتي تجذب المشاهدين للمسلسل التركي ارطغرل الأكثر مشاهدة في العالم العربي.

>>> تردد قناة دعوة

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>>> تردد قناة اليرموك

الإعلان الأول للحلقة 141 قيامة ارطغرل

الإعلان الثاني الحلقة 140 ارطغرل الأكثر اثارة

مزيد من الأحداث والتفاصيل المتصارعة التي تشهدها أحداث المسلسل التركي الأشهر “ارطغرل” خلال الحلقات المقبلة، خاصةً بعد أن نجاح أرطغرل في استعادة السلطان كيكاوس وفرض سيطرته على سوغوت، واختطاف سليمان وقتله من قبل بيبولات وبعدها يربط ارطغرل الأحداث ويكتشف أنه هو نفسه الباسيتي، ويحرق اليجناك الرسالة ويبدأ عهد جديد من الصراع مع ارطغرل بعد اكتشاف معظم الحقائق وما فيها من خيانة زاغنتوش وتهديد قلعة فيلكه عقب نقض الإتفاق، حيث يتم عرض الحلقة 140 قيامة ارطغرل، داخل المقال مباشرةً مع توقيت عرضها على قناة trt1 التركية وذلك مساء الأربعاء 20 مارس.

ينتظر عشاق مسلسل “ارطغرل” الساعات المقبلة لعرض الحلقة 140 التي طال انتظارها خاصةً بعد التسويق والإثارة التي انتهت بهما الحلقة 139 من ارطغرل، فيُعرض المسلسل في تمام السابعة من مساء الأربعاء على قناة trt 1 التركية بدون ترجمة، وفي تمام الثامنة بالترجمة الحصرية من موقع النور، على أن ننشر رابط الحلقة في نفس لحظة عرضها عن طريق رابط البث المباشر من قناة trt 1 التركية.

ارطغرل الحلقة 140، وما شهدته من اثاره وتشويق شديدن جعلت الكثيرون يتسائلون عما قد يحدث في أحداث المسلسل التاريخي الشهير خلال الحلقات المقبلة، وهو ما أوضحه إعلان الحلقة 141 من المسلسل والذي تم وضع الفيديو الخاص به خلال الروابط بالأعلى، حيث من المتوقع أن يشتد الصراع في سوغوت ويحاول ارطغرل انقاذ قبيلته من الأعداء المتربصين، تابعوا ارطغرل كل أربعاء في تمام الثامنة مساءاً بتوقيت تركيا السابعة بتوقيت القاهرة، حيث يتم وضع الرابط اللشاهدة المباشرة من قناة trt 1 التركية وبالترجمة الحصرية من موقع النور.