فيديو الحلقة 140 مسلسل قيامة ارطغرل يوتيوب الآن live HD من موقع النور مترجم alnoor tv جودة عالية...

مشاهدة الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس والأخير برابط مباشر من موقع النور وقناة trt 1 التركية مترجم باللغة العربية، حيث ينتظر عشاق المسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل عرض الحلقة 140 من المسلسل والتي تشهد مزيد من الأحداث والصراعات مع قرب نهاية المسلسل خلال الجزء الخامس والأخير الحالي، فإن تصارع أحداث المسلسل التاريخي الهام يجعل الكثيرون يبحثون عن الحلقة 140 وأسباب تأجيلها والموعد الجديد لعرضها، حيث من المتوقع أن يشتد الصراع بين ارطغرل واليجناك بعد أن كشف الباستي في الحلقة السابقة، عقب ربطه لأحداث مقتل سليمان ابن أخيه، الحدث الأهم الذي سيجعل ارطغرل يقرر الإنتقام بقوة خلال الحلقات المقبلة، فيقرر التحالف مع أورانوس من جديد وابقاء العهد الذي بينهما للقضاء على اليجناك، وبالفعل يتحالف معه أورانوس ويمده بالمحاربين ويساعده في الكثير من الأمور، إلا أن دراغوس يخون العهد ويقرر التحالف مع بيبولات ضد ارطغرل ورجاله.

مشاهدة الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

تشهد الحلقة 140 من مسلسل ارطغرل، مزيد من اشتداد الصراع بين ارطغرل وقائد المغول، بعد أن اتفق اليجناك مع بيبولات على التخلص من ارطغرل عن طريق قتل رجاله المقربين واحداً تلو الأخر، عن طريق البدء ببامسي، ويستعين في ذلك الأمر بيبولات بأخته سيرما، والتي تتقرب من سيرما وتتخذها صديقة مقربة لتساعد على التفرقة وإيقاع المشاكل بينها وبين زوجها، وتبدأ سالجان في فرض سيطرتها مجدداً على نساء الكاس ومن ضمنهما حفصة زوجة بامسي وذلك بعد مقتل ابنها سليمان، وهو الأمر الذي ستضرر منه حفصة كثيراً، فتقرر أن تشتكي معاملة سالجان لزوجها بامسي والأم هايمها، إلا أنهم لا يفعلون شيئاَ لعلمهم بالحالة الخاصة التي تعيشها سالجان، فما يكون من حفصة إلا أن تصبر إلا أن سيرما توسوس لها بالهروب من القبيلة، بعد أن طلبت من بامسي ذلك من قبل ولكنه منعها، فتقرر الهرب دون علمه هذه المرة، وأثناء هربها من القبيلة يظهر لها الباستي وتقف في فخه، فيظهر بامسي ليدافع عن زوجته، وهنا ينشأ صراع بينهما، ينتهي بنهاية بامسي نهاية مؤلمة ومحزنة، ويعود ارطغرل لخطة الإنتقام من قاتل سليمان من جديد وذلك من خلال العودة للتحالف مع أورانوس وخيانة دراغوس للإتفاق، والكثير من الأحداث المثيرة الأخرى في حلقة الليلة من قيامة ارطغرل.

الآن الحلقة 140 ارطغرل (كاملة مترجمة)

القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الحلقة 140 وتردداتها

القناة التردد قطر QATAR نايل سات – 10719 رأسي 27500 قطر QATAR سهيل سات – 11604 رأسي 27500 اليرموك نايل سات – 11678 أفقي 27500 TRT 1 التركي – 11054 رأسي 3000 وطن نايل سات – 11012 أفقي 27500 الشرق نايل سات – 11137 أو 12604 أفقي 27500 دعوة نايل سات – 10727 أفقي 27500 فور شباب نايل سات – 11316 أفقي 27500

موعد عرض مسلسل أرطغرل

الثامنة من مساء كل أربعاء بتوقيت تركيا والسعودية.

السابعة بتوقيت القاهرة.

الحلقة 140 كاملة قناة trt 1 الآن بث مباشر من هنا

أبطال مسلسل ارطغرل

الإسم في المسلسل اسم الممثل أرطغرل إنجين ألتان دوزياتان حليمة خاتون إسراء بيلقيتش الأم هايماه هوليا دارجان سليمان شاه سردار غوكهان كآن تاشانار غوندوغدو أخ أرطغرل سلجان هاتون ديدم بالتشين محي الدين بن عربي عثمان سويكوت ديلي دمير محمد شفيق بدور آيكيز هانديه سوباشي تورغوت آلب جنكيز جوشكون بامسي باي ريك نور الدين سونماز دوغان آلب جافيت تشاتين جونر آفشين باي تورجوت تونتشالب عبد الرحمن جلال آل كلاوديوس” أو “عمر رشاد ستريك تيتوس سيردار دينيز نوريان باريش باجي استاذ سيمون لبيب جوكخان فاسيليوس تشاداش أونور أوزتورك استاذ عزام ليفينت أوكتيم

الحلقة 140 قيامة ارطغرل موقع النور للمشتركين من هنا

مسلسل قيامة ارطغرل، مسلسل تركي شهير حصد أكبر نسب مشاهدة في العالم العربي، ويتزايد البحث عليه يومياً بإستمرار لمتابعات حلقات الجزء الخامس منه، خاصةً بعد الإثارة والتشويق التي تشهدها أحداث المسلسل المتصارعة حلقة بعد الأخرى، وهو ما جعل الملايين من المشاهدين يحرصون على متابعة حلقاته بإستمرار من خلال القنوات الناقلة ويبدأ العرض الأول على قناة trt 1 التركية وعلى موقع النور بالترجمة الحصرية وذلك مساء الأربعاء، ويعرض يوم الخميس على عدة قنوات أخرى موضحة بالترددات بالأعلى، ومن المتوقع أن تشهد الحلقات القادمة من المسلسل مزيد من الإثارة والأحداث الساخنة، فمسلسل قيامة ارطغرل Ertuğrul يعرض مترجم باللغة العربية على موقع النور.

مسلسل قيامة ارطغرل يعرض في السابعة مساءً من كل يوم أربعاء بتوقيت القاهرة على قناة trt 1 ، قيامة ارطغرل على قناة اليرموك ودعوة ووطن يوم الخميس في تمام الثامنة مساءاً، وتعاد الحلقة بتوقيت الواحدة ظهراً من يوم الجمعة.

الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل

يتم عرض الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل في تمام الثامنة من مساء الأربعاء 6 مارس على قناة trt 1 التركية بدون ترجمة، ثم يتم نشر فيديو الحلقة مترجم من موقع النور داخل المقال في تمام العاشرة مساءاً، يبدأ عرض الحلقة على قناة trt 1 التركية في تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت تركيا بدون ترجمة، ويقوم موقع النور الإلكتروني بعرض الحلقة مترجمة بعد ذلك مباشرةً.

أحداث الحلقة تشهد عدة صراعات بين ارطغرل وقائد المغول، أبرزها مقتل بامسي على يد الباستي ليكون أول جنود ارطغرل المقربين قضاءاً عليهم، وثاني الأمور انقاذ مالغان من يد اليجناك في اللحظة الأخيرة عن طريق ارطغرل، وتعاون ارطغرل مع أورانوس من خلال اتفاق القضاء على اليجناك.

الإعلان الأول للحلقة 141 قيامة ارطغرل

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الإعلان الثاني الحلقة 141 ارطغرل الأكثر اثارة

ملخص أحداث الحلقات السابقة

تنقذ إيرين غوندوز في اللحظة الأخيرة من تحت سيف البيلغي، وبعدها تدور معركة كبيرة بين رجال البيلغي ورجال إيرين ابنه حاكم قلعة فلكه.

يبحث رجال ارطغرل عن جوندوز في الغابة ولا يجدوه بعد أن غادر مع إيرين، يحاول سوغوت تسديد الكيد لأرطغرل من خلال القدوم إلى سوغوت والضغط عليه لمحاكمه ابنه زاعماً تحقيق العدالة، فيعنفه ارطغرل ويطلب منه أن يلزم حده.

يحاول تورغوت استنطاق ايفدوكيا لمعرفة سر دراغوس.

تتحالف البيلغي مع بهاء الدين من أجل الإطاحة بأرطغرل، وتوعده بالذهاب لسوغوت من أجل أن تحول انفاس أرطغرل وابنه إلى سم.

يذهب بامسي إلى ارطغرل وهو جريح ويدعي أن دراغوس من طعنه من الخلف بينما يشك ارطغرل في زانغوتش.

يخطف رجال بيبولات السيد ارتوك أثناء عودته إلى قبيلته، من أجل استجوابه عن مكان الصندوق والذي يرفض الإفصاح عنه رغم تعرضه للتعذيب الشديد وذلك لأنه يعلم ما يمثله من خطورة.

ينقذ ارطغرل البيلغي من الأسر وينقذ الضرائب من خلال تزييف الذهب لخداع دراغوس.

روابط مشاهدة الحلقة 140 ارطغرل

الحلقة 140 من موقع النور للمشتركين من هنا

لاتزال الحلقة 140 من قيامة ارطغرل متابعة من قبل فئة كبيرة، وذلك للإثارة والتشويق الشديدن اللتي شهدتهما الحلقة، مع اشتداد الصراع وتهافت الكثيرون لمشاهدة الحلقة المقبلة 141 من قيامة ارطغرل الجزء الخامس، حيث تم وضع فيديو الإعلان الأول للحلقة ويتم يوم الأربعاء المقبل 27 مارس وضع فيديو الحلقة عقب عرضها على قناة trt 1 التركية ومترجمة حصرياً من موقع النور.