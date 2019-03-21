تردد قناة دعوة مسلسل ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 140 مترجم .. ترددات قناة trt التركية شاهد الآن...

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 140 وشاهد إعلان ارطغرل 141 وجميع ترددات القنوات الناقلة للمسلسلات التركية أصبحت تحظى باهتمام بالغ خلال السنوات الأخيرة، وذلك نظرا لتميز الدراما التركية من خلال مسلسلات وجدت صدى كبير وشغف بالغ لمتابعتها لدى المشاهد العربي، لذلك ومن خلال هذه التقرير سنعرض لكم جميع القنوات التي تقوم بعرض المسلسلات التركية الشهيرة على القمر المصري نايل سات، كما سنضيف لاحقا لهذا التقرير جميع القنوات التي تقوم بعرض المسلسلات والدراما التركية عبر القمر الصناعي عرب سات وغيره من الأقمار الصناعية.

كما سنقدم لكم القنوات التي تقوم بعرض المسلسلات التركية بدون فواصل إعلانية مزعجة، حيث يبحث الكثيرين على هذه النوعية من القنوات التي تقدم محتوى درامي تركي متميز، ومن خلال هذه التقرير نعرض لكم جداول تفصيلية للعديد من ترددات القنوات التي تبث الدراما التركية، وذلك حتى نجنبكم عناء البحث على مواقع إلكترونيه دائما ما تنشر أخبارها دون تدقيق، مما يضعكم في حيرة من عدم دقة المعلومات.

هنا إعلان مسلسل ارطغرل الحلقة 141 شاهد واستمتع

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تردد جميع القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 138

اسم القناة القمر الصناعي تردد القناة معامل الترميز استقطاب القناة قناة TRT TURKSAT 11042 8400 عمودي قناة TRT EUTELSAT 10928 3000 عمودي قناة فور شباب نايل سات 11316 27500 أفقي قناة دعوة نايل سات 10727 27500 عمودي قناة الوطن نايل سات 11012 27500 أفقي قناة الشرق نايل سات 11137 27500 عمودي قناة اليرموك نايل سات 11678 27500 عمودي قناة قطر نايل سات 10971 27500 عمودي

كما يمكن مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس عبر موقع النور من خلال الرابط التالي:

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موعد مشاهدة مسلسل ارطغرل الجزء الخامس مترجم ومدبلج

يمكن مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل ومتابعة أحداث الجزء الخامس بالتوقيات التالية لمختلف البلدان العربية

مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل في مصر في تمام السادسة مساء الأربعاء من كل أسبوع.

مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل في السعودية والكويت في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل بدولة الإمارات المتحدة والعراق واليمن وسوريا في الثامنة مساءً

مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل بدول المغرب العربي “تونس والجزائر والمغرب في السادسة مساء

أما عن موعد عرض مسلسل قيامة ارطغرل بتركيا فيكون في تمام الساعة 8:00 مساءََ بتوقيت “أنقرة” كل أربعاء.

تردد قناة دعوة 2019 الناقلة لأحداث أرطغرل وتوقيت عرض الحلقة

الموقع الرسمي لقناة دعوة الفضائية بث مباشر

http://daawahtv.tvplayer.online/full_player.php#

رابط قناة دعوة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

ترددات جميع قنوات المسلسلات التركية المدبلجة والمترجمة علي النايل سات

محتويات هذا التقرير تشمل العديد من القنوات التي تعرض المسلسلات التركية، وسنبدأ بالقنوات التالية، على أن نعدكم باستكمال التقرير على جميع الأقمار الصناعية.

تردد قناة بانوراما اسطنبول 2018 مسلسلات تركية

تردد قناة تايم تركي 2018 للمسلسلات التركية

تردد قناة لنا الفضائية 2018 للمسلسلات التركية

تردد قناة CRT دراما 2018 مسلسلات تركية جديدة

تردد قناة حريم السلطان 2018 قنوات عرض مسلسلات تركية

تردد قناة بلاي حكايات 2018 التي تعرض مسلسلات تركية

تردد قناة أبو ظبي دراما 2018 مسلسلات تركية

تردد قناة MBC دراما 2018 للمسلسلات التركية

تردد قناة الحياة مسلسلات 2018 للمسلسلات التركية

قنوات جديدة تعرض مسلسلات تركية جديدة بدون اعلانات علي النايل سات

تردد قناة bein drama بي ان دراما للمسلسلات التركية 2018 علي النايل سات

تتميز القنوات التي يشملها هذا التقرير بعرض المسلسلات التركية بعدة مميزات تجعل الإقبال علي مشاهدتها في تزايد وأهم هذه المميزات التي تحظى بها القنوات موضوع التقرير ما يلي:

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تقوم هذه القنوات ببث محتواها مجاني دون تشفير

تعرض المسلسلات مترجمة أو كدبلجة للغة العربية

دقة الصورة والصوت ويرجع ذلك لاستخدام هذه القنوات للتقنيات الحديثة

تقدم هذه القنوات محتوى يتناسب مع التقاليد والعادات الشرقية والتي يحافظ عليها المجتمع العربي

تردد قناة بانوراما اسطنبول 2019 مسلسلات تركية

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز FEC نايل سات 10872 (v) عمودي 27500 3/4

تردد قناة تايم تركي 2019 للمسلسلات التركية

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11526 (h) 27500 أفقي 3/4

تردد قناة لنا الفضائية 2019 للمسلسلات التركية

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 12226 (v) 27500 عمودي 5/6

تردد قناة CRT دراما 2019 مسلسلات تركية جديدة

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 12226 (v) 27500 عمودي 5/6

تردد قناة حريم السلطان 2019 قنوات عرض مسلسلات تركية

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11177 (h) 27500 أفقي 3/4 نايل سات 11179 (h) 27500 أفقي 3/4 نايل سات 11116(h) 27500 أفقي 3/4

تردد قناة بلاي حكايات 2019 التي تعرض مسلسلات تركية

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11179 (h) 27500 أفقي 3/4 نايل سات 12360(V) 27500 عمودي 3/4

تردد قناة أبو ظبي دراما 2019 مسلسلات تركية

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات SD 12226 (h) 27500 أفقي 3/4 نايل سات HD 12467 (h) 27500 أفقي 2/3

تردد قناة MBC دراما 2019 للمسلسلات التركية

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC نايل سات 11938 (v) 27500 عمودي 3/4

تردد قناة bein drama بي ان دراما للمسلسلات التركية 2019 علي النايل سات

القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC Es’hailSat 11180 V 27500 عمودي 3/4

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