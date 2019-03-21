شاهد.. نانسي عجرم توجه رسالة لوالدتها في عيد الأم

شارك الكثير من الفنانين ونجوم مصر والعالم العربي في احتفالات عيد الأم، والذي يحل اليوم الخميس الموافق 21 مارس، من خلال نشر الكثير من الصور والفيديوهات مع أماتهم، اعترافاً منهم بجميلهن عليهم.

ولكن احتفال الفنانة نانسي عجرم بعيد الأم ليس كغيره من الاحتفالات، فمن يشاهد الصورة للمرة الأولى لا يستطيع التميز بين نانسي عجرم ووالدتها، حيث يبدو أن الاثنان في نفس العمر تقريباً، بالرغم من فارق العمر الكبير بينهما، بل إن نانسي نفساً أما لـ 3 بنات.

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ووجهت نانسي عجرم رسالة لوالدتها قالت فيها “إنتِ أول عيون شفتا.. إنتِ أول صوت سمعتو.. إنتِ أول إيديا مسكتا.. إنتِ أول حضن غفيت فيه وأول قلب غمرتو.. الدني إنتِ وإنتِ كل الدنيا ينعاد عليكِ ماما حتى تضل الدنيا عيد… الله يخلي إماطتكن ويحميلكن ياهن”.