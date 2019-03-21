شاهد فورا أرطغرل الحلقة 140 HD

⏪ أرطغرل 140 الجزء الخامس ، من أكثر من المسلسلات والحلقات التي يتحدث عنها الملايين الآن بعد نجاح الأربع أجزاء السابقة لمسلسل قيامة أرطغرل Diriliş Ertuğrul بشكل كبير وغير متوقع كل ذلك النجاح بالنسبة إلى مسلسل تاريخي تركي، لكن حاز إعجاب جماهيري كبير في العديد من الدول المختلفة وما جعله ينجح بسرعة هو صدور الحلقات الأسبوعية مترجمة على الفور للغة العربية على شاشات التلفاز وعبر قناة TRT1 التركية التي تقوم بالبث الحصري بشكل أسبوعي ،ويليها بعد ذلك بعض القنوات الأخرى التي حصلت على حق البث بعد مرور 24 ساعة من البث الحصري على تي آر تي 1 وأيضا موقع النور وهو الموقع الإلكتروني الوحيد الحاصل على حقوق بث مسلسل قيامة ارطغرل بكل أجزائه.

و نتابع مع حضراتكم بإستمرار آخر أخبار مسلسل قيامة ارطغرل والذي سيبدأ بعد عدة حلقات بإسم قيامة عثمان وذلك عقب معركة الجبل الأقرع التي سيواجه فيها أرطغرل الصليبيين والمغول في أكبر معاركه ضدهم ويقتل فيها، وسيبدأ عثمان في مواجهة المغول والصليبيين كما كان يفعل والده وينتهي عصر الدولة العباسية ليبدأ عهد الدولة العثمانية الجديد، كما سنتابع بالتفصيل في الحلقات التالية التي ستعرض خلال أيام قليلة والتي ستصف قيامة عثمان بالتحديد وكيف يحارب لنشأة الدولة العثمانية.

مشاهدة بث مباشر ارطغرل الحلقة 140 يوتيوب

الحلقة 140قيامة ارطغرل الجزء الخامس التي تعرض على قناة trt1 التركية باللغة التركية وبعدها يتم عرضها مترجمة باللغة العربية خلال ساعات قليلة للغاية من خلال موقع النور الإلكتروني ونقوم بعرض البث المباشر فور بدا الحلقة وبعدها نقوم بعرض الحلقة 140ارطغرل كاملة مترجمة بالعربية .

تنويه :يعتمد موقع النور الآن وهو الموقع الرسمي لعرض مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس على الدفع المسبق عن طريق الفيزا الإلكترونية لمشاهدة الحلقة.

رابط قيامة ارطغرل مترجم بالعربية موقع النور Advertisements

أحداث مسلسل قيامة ارطغرل Diriliş Ertuğrul

تدور أحداث المسلسل التاريخية عن الغازي ارطغرل وهو غازي مسلم تركي حارب الغزاة من أجل توحيد القبائل وحل النزاعات وإقامة دولة موحدة، يستعرض مسلسل قيامة أرطغرل في أجزائه الأولى التي تم عرضها كيف كانت حياة القائد ارطغرل وطريقة تفكيره وشجاعته وكيف تعرض للغدر والخيانة ومن هم ألد أعدائه الذين حاولوا قتله، وكيف توحدت قبائل التركمان و استطاعت منافسة ومواجهة الروم والمغول الذين حاولوا حكم المملكة وذلك في القرن الثالث عشر الميلادي، أيضا عرض المسلسل مدى الضعف الذي وصلت إليه الدولة العباسية آن ذاك وكيف أثر ذلك على باقي الدول وزادت الأطماع حولها.

تدور أحداث المسلسل التاريخي قيامة ارطغرل في القرن الثالث عشر الميلادي، وكان تصوير المسلسل صعب ودقيق بشكل كبير وتم تصويره في منطقة البحر الأسود وقد لاقى الممثلين الكثير من الصعوبات نظرا لملابس تلك الحقبة وشكل موطن القبائل في ذلك الوقت بالإضافة الى الحريق الذي شب في موقع التصوير والذي أدى لأضرار بالغة وتأجيل التصوير لفترة كبيرة، لكن بدأت أحداث المسلسل بشكل قوي جذب انتباه الملايين.

قصة مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس Diriliş Ertuğrul

يتناول الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل نشأة عثمان ارطغرل بن أرطغرل وهو ليس إبنه الأكبر فهو في أعوامه الأولى الآن يبلغ في الحلقة الأولى من مسلسل قيامة ارطغرل عشر سنوات فقط لكنه أزكي إخوته وأكثرهم قربا لوالده، وظهرت شجاعته بشكل كبير وهو يقاتل وتعرض للإصابة وسيتناول المسلسل كيف سينشأ عثمان أرطغرل ليكون مثل والده ويستطيع مواجهة أعداء الدولة ويقوم بإنشاء وتأسيس الدولة العثمانية وكيف سيتم تأسيس الدولة العثمانية والأسس التي ستكون عليها، ويتوقع متابعي مسلسل أرطغرل أن يموت أرطغرل في الحلقات الأولى ليبدأ عثمان في الظهور والقيادة فيما بعد كما سنشاهد في باقي حلقات الموسم الخامس التي ستعرض قريبا.

أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 129 اونلاين

يمكن الآن مشاهدة الحلقة 129 قيامة ارطغرل الجزء الخامس بعد أن تم عرضها على قناة تي آر تي 1 ،وذلك من خلال موقع النور “شاهد الحلقة 129 قيامة ارطغرل alnoortv” ويتم عرضها مترجمة للغة العربية، أيضا يمكنك الآن مشاهدة اعلان الحلقة 129 قيامة ارطغرل الجزء الخامس مدبلج باللغة العربية عبر قناة دعوة من خلال ضبط التردد الخاص بها بشكل مجاني، حيث يشهد الجزء الخامس من مسلسل قيامة ارطغرل بداية تأسيس الدولة العثمانية.

العديد من الأحداث المثيرة التي شاهدناها في الحلقة 129 من مسلسل قيامة ارطغرل وتستكمل في باقي الحلقات في المسلسل الذي سيشهد نهضة عثمان بعد مقتل والده في آخر معركة سيقوم بها في حياته ويقوم عثمان بقتل عمه بعد أن يتأكد أنه خائن وأنه باع قبيلته وتعاون مع الصليبيين من أجل قتل أرطغرل في آخر معاركه ضدهم، ويبدو أن الصراع سيشتد بشكل كبير في الجزء الخامس حتى يتولى عثمان القيادة ففي نظر القبيلة وعائلته أنه الأصغر لا يمكن أن يكون القائد وهناك من يكبره من إخوته ويستحق أن يكون خليفة والده، لكن يجد أرطغرل والده أنه أكثرهم ذكاء ويمتلك كافة سمات القيادة ومن الممكن أن يكمل مسيرته وفتوحاته وحربه مع المغول والصليبيين.