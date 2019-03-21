“YouTube” بالفيدبو كليب أغنية محمد رمضان “فيرس” الجديدة || “Mohamed...

بعد النجاح الساحق الذي حققه الفنان والنجم المصري محمد رمضان في مجال السينما والتليفزيون المصري، اتجه الفنان محمد رمضان في الفترة الأخيرة إلى مجال الغناء وخاصة المهرجانات الشعبية، والتي استطاع من خلالها أن يحقق أيضا نجاحا كبيرا لا يقل عن النجاح الذي حققه في مجال السينما والتليفزيون، وكانت أول كليباته الغنانية كليب (مافيا) الذي قام بعرضه مع بداية عام 2019 وحقق نجاحا كبيرا، والآن قام الفنان محمد رمضان منذ أيام قليلة بطرح كليبه الثاني والذي يحمل اسم مافيا، ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سوف نوفر لكم رابط مباشر للاستمتاع بهذا الكليب الجديد.

كليب محمد رمضان

قام الفنان محمد رمضان بطرح كليبه الجديد فيرس من خلال صفحته الرسمية على الفيس بوك، وكذلك من خلال حسابه الرسمي على اليوتيوب، وقد استطاعت الألأغنية بمجرد عرضها في اليوم الأول أن تحصل على أكثر من 2 مليون مشاهدة، وهذا مايعتبر نجاح ساحق لهذا الفنان الكبير، جدير بالذكر أن الأغنية من كلمات فانتا وشيناوي ، وهي من ألحان سادات وتوزيع رامي المصري.

مشاهدة أغنية فيرس يوتيوب

جدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان يستعد في 29 مارس الجاري لإحياء حفل غنائي كبير بصحبة إحدى الفرق الغنائية، كما يقوم حاليا النجم محمد رمضان بتصوير حلقات مسلسله الجديد زلزال والذي سيعرض في رمضان القادم، كما يقوم أيضا الفنان محمد رمضان بتصوير فيلمه الجديد الذي سيعرض في عيد الفطر المبارك.