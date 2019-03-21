شاهد مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 140 الجزء الخامس Ertuğrul على موقع النور مترجمة

مسلسل قيامه ارطغرل من المسلسلات التركية الضخمة التي حققت نجاح كبير جدا الفترة الأخيرة حيث أن هذا المسلسل يحكي الصراع بين ولايات إسلامية والتي كان أبرزها ولايتي حلب وأنطاكيا وهذه الصراعات تدخل فيها ارطغرل بشكل كبير حيث قام بتولي معظم المهام التي كلفها بها الأمراء وكان يهدى قطع من الأراضي والولايات لبعض القبائل حيث أن هذه الصراعات أصبحت مستمره طوال أجزاء المسلسل الخمسة ويذكر أن مسلسل قيامة ارطغرل كانت بدايته في عام 2014 واستمر حتى عام 2018 ليعرض الجزء الخامس والأخير وبذلك تبدأ الصراعات تشتد بين ارطغرل ودراغوس الذي يعد من أخطر أعدائه والذي قام بعمل الكثير من المؤامرات.

المسلسل تاريخي ضخم يعرض لكم الحياة التفصيلية لحياة الغازي ارطغرل بن سليمان شاه، وهو جد السلطان عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وقصة الكفاح الضخمة مع أخيه عوندو، وذلك من أجل توفير الأرض الصالحة التي تعيش فيها قبيلة الكابي (الكايلار).

رابط البث المباشر للقناة التركية تي ار تي لعرض الحلقة 139 قيامة ارطغرل

ومن الجدير بالذكر أن المسلسل استحوذ علي نسبة مشاهدة عالية بدايةً من العرض الأول في عام 2014، هذا وبالإضافة إلي أنه حقق نجاح ساحق في البلدان العربية وعلي مستوي العالم العربي، ومن المتوقع أن يستكمل علي تلك النمط نظرًا للأحداث المثيرة والساخنة التي أثارت ضجة في عالم الدراما التركية.

تردد القنوات الناقلة لأحداث مسلسل قيامة ارطغرل



مجموعة القنوات التالية تعرض حصريًا المسلسل التاريخي ارطغرل للجزء الخامس مترجم علي النايل سات والعديد من الأقمار الصناعية الأخري.

اسم القمر الصناعي القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات تردد قناة قطر 10971 27500 عمودي النايل سات تردد قناة دعوة 10727 27500 عمودي النايل سات تردد قناة اليرموك 11678 27500 عمودي النايل سات تردد قناة فور شباب 11316 27500 أفقي النايل سات تردد قناة الشرق 11137 27500 عمودي النايل سات تردد قناة وطن 11012 27500 أفقي

القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس علي جميع الأقمار الصناعية

ويعرض مسلسل ارطغرل في هذا الموسم علي عدة قنوات فضائية منها باللغة التركية ومنها مترجم بالعربية أو مدبلج وإليكم قائمة بقنوات العرض:-

القناة التركية “تي آر تي” TRT 1

قناة دعوة الإسلامية.

قناة اليرموك الفضائية.

قناة وطن.

قناة الشرق.

أبطال مسلسل أرطغرل الجزء الخامس

ويضم الجزء الخامس مجموعة كبري من النجوم الفنانين للعمل التركي العالم قيامة ارطغرل وأبرزهم التالي:-

Advertisements

الممثل إنجين ألتان دوزياتان بدور البطولة “أرطغرل”.

الممثلة إسراء بيلقيتش بدور البطولة “حليمة خاتون”.

الممثلة هوليا دارجان بدور “الأم هايماه أنا”.

الممثل عثمان سويكوت بدور محي الدين بن عربي”.

الممثل كآن تاشانار بدور “غوندوغدو أخ أرطغرل”.

الممثل سردار غوكهان بدور “سليمان شاه”.

الممثل ديدم بالتشين بدور “سلجان هاتون”.

الممثل هانديه سوباشي بدور “آيكيز”.

الممثل كآن تاشانار بدور “غوندوغدو أخ أرطغرل”.

الممثل نور الدين سونماز بدور “بامسي باي ريك”.

الممثل محمد شفيق بدور “ديلي دمير”.

الممثل تورجوت تونتشالب بدور “آفشين باي”.

الممثل جنكيز جوشكون بدور “تورغوت آلب”.

الممثل جافيت تشاتين جونر بدور “دوغان آلب”.

رابط مشاهد مسلسل قيامة ارطغرل عبر الفيس بوك ==> من هنا

رابط موقع النور لبث مباشر مسلسل قيامة ارطغرل مترجمة

رابط موقع النور الإلكتروني

رابط الدخول المباشر لموقع النور تي في اضغط على “ ALnoor TV “.

“. رابط تحميل تطبيق النور على المحمول للاندرويد.. من هنا .

. رابط تحميل تطبيق النور للآيفون IOS .. من هنا.

مؤامرة دراغوس ضد ارطغرل شاه ضمن أحداث الجزء الخامس المثيرة

ومن ضمن الأحداث المثيرة التي حدثت في الجزء الخامس تعرض ارطغرل واحد أبناءه بالكثير من الصراعات والمؤامرات فقد تصدر الموقف دراغوس الذي استخدم خنجر غوندوز ابن ارطغرل شاه في قتل اومور وبعض من رجاله وتورط في ذلك الأمر وقام ارطغرل بسجن ابنه أمام الجميع في مشهد أثار دهشه الجماهير وظهر فيه ارطغرل بدور بطولي معلنا السلام والعدل بين الجميع، لم ينتهي ارطغرل في التخلص من هذه المؤامرة حيث قام دراغوس وذلك بسبب تسريب الأخبار لايبيلغي أحد الشخصيات الجديدة في الجزء الخامس وهي ابنه اومور الذي تورط غوندوز في قتله وفي ضوء ذلك أسرعت هي وجيشها للقبض على غوندوز سجينا في أحد القاعات ولكن توصلت الأخبار لارطغرل حيث قام بانقاذ ابنه من يدها مهددها هي وجيشها بعدم التعرض له مجددا وكان ذلك من أبرز التفاصيل التي عرضت في الجزء الخامس.

ومن الجدير بالذكر فقد نال مسلسل ارطغرل شهره كبيره وواسعة في الوطن العربي متصدرًا في موسمه الخامس علي عرش الدراما التركية وحقق اعلي نسب مشاهده حيث يعد من أكبر الأعمال التي شهدتها الدراما التركية الفترة الأخيرة كما حققت جوائز عديده مثل جائزه الفراشة التركية، كما يذكر زيارة اردوغان لفريق العمل أثناء تصوير الجزء الخامس مؤكدا لهم أن هذا العمل قد فاز بجائزة القلوب وكان من اقوي الردود على ما حدث في مهرجان الفراشة الذي رفض فيه فريق العمل استلام الجائزة لسوء المعاملة أثناء المهرجان.

الجزء الخامس أفضل أجزاء مسلسل ارطغرل

ومن المتعارف عليه أن الجزء الخامس هو الجزء الأخير كما أكد فريق عمل المسلسل حيث أن مخرج المسلسل وفريق آلإنتاج عملوا على استخدام ملابس وديكورات جديده تناسب العمل الدرامي بالإضافة لبعض الشخصيات الجديدة التي دخلت هذا الجزء وتم تغيير موقع التصوير يذكر أن الموسم الخامس بدأ لمجموعه من الأحزان التي أثرت على الجماهير يشكل مباشر حيث تعرض ارطغرل شاه هو وقبيلته لحزن ومأساة بعدما توفت زوجته حليمه خاتون متزامنه مع موت زوجة اصلهان ثم تتوالي الأحداث لتظهر فتاه حسناء تحمل ابن ارطغرل عثمان شاه على فرسها وهو جريحا حيث تعرض لهجوم واعتداء من قبل جماعه مجهولون حيث يذكر أن ارطغرل شاه سيقع في حب هذه الفتاه أثناء أحداث الموسم الخامس وسيكتشف أنها شقيقه ألد أعدائه.

وكان هذا الجزء ملئ بالأحداث المثيرة التي جعلت ارطغرل شاه يشعر بأن هناك يد خفيه تعمل من وراءه حيث أن التعرض لهجمات وعداءات مستمره كان شئ مألوف في الجزء الخامس حيث وجود في بداية الأمر مجموعة يمارسون لعب القمار ولكنه اكتشف أن غوندوز واحدا منهم وكان ذلك من الأمور المحزنة حيث عمل على القبض عليهم جميعا دون أن يفرق بين أحدا منهم حتى غوندوز ونال هذا الحدث إعجاب الجماهير بالإضافة لذلك نجد أن نجوم مسلسل قيامة ارطغرل زادوا شهره جماهيرية كبيرة تتمثل في متابعه كل صفحاتهم الشخصية على الفيس بوك والانستجرام والتغريدات بأحداث المسلسل والتفاعل معها حيث وجد شخص كويتي يرفع عزائه على الفيس بوك أثناء أخبار وفاة ارطغرل شاه وكان ذلك دليل كبير على الشهرة والأصداء آلإيجابية التي أثرت على متابعين مسلسل قيامة ارطغرل.

الحلقة 139 من مسلسل قيامة أرطغرل

يعد الموسم الخامس من المواسم القوية التي نالت إعجاب الجماهير وعملوا على انتظار حلقاتها كل أسبوع حيث نالت الحلقات الماضية مشاهدة عالية جداً وأصبح انتظار حلقات الموسم الخامس من الأشياء الضرورية بالنسبة لمتابعين المسلسل حيث يتم عرض الحلقة 139 من خلال المواقع الرسمية مثل موقع النور واليرموك ويذكر أن موقع النور يعرض الحلقات مترجمة للغة العربية وتستمر الحلقة ما يقرب ساعتين وتعاد الحلقات على نفس القناة يوم الخميس.

تلخيص أحداث المسلسل التاريخي العريق مسلسل ارطغرل

اعتاد جماهير مسلسل قيامة أرطغرل على الكثير من الأحداث المثيرة والنهايات المفتوحة حيث عمل فريق الإخراج والإنتاج على إثارة الدهشة والفضول لدى الجماهير من خلال عرض الحلقات على أجزاء متفرقة وحلقة كل أسبوع تجعل المشاهدين على أحر من الجمر لمعرفة كل الأحداث المقبلة ويذكر أن الموسم الخامس بدأ بهجرة أرطغرل شاه هو وقبيلته وأبنائه لمدينة سوغوت وذلك ليعمل كسيد لهم بصفته أمير القبائل حيث قام أهل سوغوت بالترحيب به وبقبيلته معتمدين على في جميع شؤونهم لحمايتهم من غارات المغول المتتالية، قام أرطغرل شاه بتولي أمور هذه المنطقة كاملة من أمور سياسية واجتماعية واقتصادية وكان الأساس في حكمة رفع راية العدل والسلام حيث قام أرطغرل بحماية المظلوم ورفع الظلم عنه بعد أكثر من عشر سنوات ولكن ما يلبث العمل الحر حتى يظهر له أشد أعدائه ويسمى دراغوس حيث تنكر في دور طارق الأجراء وهو يعمل مع مجموعة من الصليبين الذين يهدفون في حقيقة الأمر في التخلص من أرطغرل وقبيلته والعمل على ولاية أراضي سوغوت من جديد لصالحهم.

ومثل المعتاد تشتد الحروب والعداءات بين حيث تظهر شخصية جديدة في الجزء الخامس من المسلسل تسمى إيبلغي هذه الشخصية ابنه لأحد الأشخاص الذي قام دراغوس بقتله مستخدماً خنجر غوندوز ابن أرطغرل شاه ومورطاً إياه في هذه القضية وقامت جاهدة طوال الحلقات للانتقام هي الأخرى من أرطغرل وابنه، ويذكر أن ايبيلغي من قبيلة أومور التي تم تكليفها بجمع الضرائب بدلاً من أرطغرل شاه حينما قام بقطع يد قائد المغول أثناء الاعتداء على أحد الفتيات التي كانت تقوم بخدمتهم في مخيمات القبيلة.

ويذكر أن هذه المرأة قام أرطغرل بمكافئتها داخل قبيلته في أحد الأيام التي أتى فيها عثمان شاه ابنه وهو جريحاً على فرسها حينما تعرض للضرب والاعتداء من قبل جماعة مجهولون وهي قامت بإنقاذه ولكن قائد المغول قام بمد يده عليها أثناء تقديم بعض الخدمات لهم داخل مخيمات نصبوها في مدينة سوغوت وهذا ما جعل جمع الضرائب تسحب من أرطغرل وتنسب لإيبلغي.