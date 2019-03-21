قيامة ارطغرل Dirili؛ Ertuğrul الحلقة 140 مترجمة بالعربية وتردد القنوات الناقلة

مسلسل قيامة أرطغرل من المسلسلات التي نالت أعلى نسب مشاهدة الفترة الأخيرة حيث أصبح حديث الكثير من الأشخاص خاصة بأنه مسلسل يحكي الكثير والكثير من القصص والروايات التي حدثت بين ولايتي حلب وأنطاكيا علاوة على ذلك يحكي صراعات تعرض لها أرطغرل شاه ووالده وقبيلتهم التي كانت تعرف بقبيلة كايي والتي دارت الأحداث في الجزء الأول حول هذه القبيلة التي انتقل بها سليمان شاه والد أرطغرل لأكثر من مكان وكان يتولى خلافتها كاملة حتى توفاه الله غارقاً في نهر الفرات ومن هنا بدأ الدور الحيوي لأرطغرل شاه الذي تولى كل أمور هذه القبيلة وغيرها من البلاد والقبائل الأخرى والتي كان يأخذ في مقابل ذلك قطع أراضي أو منح وهدايا من الأمراء نتيجة مساعدته لهم.

المسلسل تاريخي من الطراز الأول لكل من يحب التايخ والبحث عن الحقائق التاريخية، يعرض قصة كفاح ارطغرل جد العثمانين مؤسسي الدولة العثمانية والحروب الذي خاضها بحثًا عن الأرض الصالحة لقبيلته.

القنوات عرض ارطغرل علي جميع الأقمار الصناعية

وتُذاع أحداث مسلسل ارطغرل علي مجموعة قنوات حصريًا وأبرزها القناة التركية تي ار تي ويتم إذاعته باللغة التركية علي أن يتم ترجمتها خلال ساعة من العرض الأول في يوم الأربعاء من كل وأسبوع وإليكم مجموعة القنوات.

القناة التركية “تي آر تي” TRT 1

قناة دعوة الإسلامية.

قناة اليرموك الفضائية.

قناة وطن.

قناة الشرق.

تردد القنوات الناقلة لأحداث مسلسل قيامة ارطغرل

اسم القمر الصناعي القناة التردد معدل الترميز الاستقطاب النايل سات تردد قناة قطر 10971 27500 عمودي النايل سات تردد قناة دعوة 10727 27500 عمودي النايل سات تردد قناة اليرموك 11678 27500 عمودي النايل سات تردد قناة فور شباب 11316 27500 أفقي النايل سات تردد قناة الشرق 11137 27500 عمودي النايل سات تردد قناة وطن 11012 27500 أفقي

رابط مشاهدة مسلسل ارطغرل بث مباشر

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رابط مشاهد مسلسل قيامة ارطغرل عبر الفيس بوك ==> من هنا

رابط موقع النور لبث مباشر مسلسل قيامة ارطغرل مترجم

رابط موقع النور الإلكتروني

رابط الدخول المباشر لموقع النور تي في اضغط على “ ALnoor TV “.

“. رابط تحميل تطبيق النور على المحمول للاندرويد.. من هنا .

. رابط تحميل تطبيق النور للآيفون IOS .. من هنا.\

أحداث الجزء الخامس قيامة ارطغرل

ومن المتعارف عليه أن مسلسل قيامة أرطغرل تم عرض منذ خمس سنوات ماضية وكانت بداية الحلقات في عام 2014 الموسم الأول ويشهد موسم 2018 و 2019 أخر جزء من المسلسل وهو الجزء الخامس الذي يعرض حلقة كل أسبوع وبذلك ينتظر جميع الجماهير الإعلان الترويجي للحلقات كل أسبوع لمعرفة الأحداث القادمة، عليك بمتابعة موقعنا باستمرار ليصلك كل التحديثات والأخبار الخاصة بمسلسل قيامة أرطغرل وعرض الحلقات أول بأول.

وتتولي الأحداث الأحداث بداية من الموسم الأول الذي تم عرضه في عام 2014 وصولاً للموسم الخامس والذي ظهر فيه أرطغرل بعلامات التقدم في العمر ولم يكن هذا مجرد بداية حرب أو خلافة جديدة فقط بل كان بداية قصة حب لأرطغرل حيث أن هذا الجزء شهد الكثير من الأحزان والتي تمثلت في موت زوجة أرطغرل حليمة خاتون متزامنه مع زوجة أصلهان وقد تبادلا العزاء ومن بعد ذلك توالت الحروب والصراعات تأخذ بأرطغرل وأبناءه حينها دخل عثمان ابن ارطغرل شاه مصاباً على فرس أحد الفتيات التي قامت بإنقاذه وكان لها الحدث الخطر الكبير والصدمة لدى الجميع ظهر أرطغرل شاه في بداية الموسم الخامس وهو يحكي ما حدث معه لمدى عشر سنوات والتي طال دفاعه عنها حيث في هذه الأثناء تلقى الأخبار السيئة عندما دخلت فتاة حسناء بفرسها وهي تحمل عثمان شاه جريحاً حيث قام عليه مجموعة مجهولون من الرجال واعتدوا عليه بالضرب ولم يعلم أرطغرل من هم ومن الجدير بالذكر أن هذه الفتاة سيقع في حبها أرطغرل شاه في أحداث الجزء الخامس وجسدت شخصيتها الممثلة التركية هاندا سورال التي سيكتشف بعد ذلك بأنها أخت لأشد أعدائه.

أبطال الجزء الخامس من قيامة ارطغرل

ويشارك هذا الجزء الكثير من الممثلين الجدد والذي كانت مشاركتهم متميزة للغاية ومن بينهم نخبة الممثلين التالية:-