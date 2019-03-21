ارطغرل 140: الآن شاهد الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس مترجم يوتيوب بجودة 1080 على قناة...

ارطغرل الحلقة 140 مترجم، نواصل متابعتنا المستمرة لأحداث مسلسل ارطغرل الموسم الخامس، والذي لاقي اهتمام عدد كبير من المشاهدين في الوطن العربي، وينتظر الجميع موعد حلقات الموسم الخامس من مسلسل ارطغرل، والتي تعرض يوم الأربعاء من كل أسبوع عبر قناة تي آر تي التركية وموقع النور alnoor tv، وقد أصبح مسلسل قيامة ارطغرل واحد من أكثر المسلسلات متابعة، كما أن حلقات المسلسل تحصد ملايين المشاهدات بعد ساعات قليلة من إذاعتها.

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس

يستمر المسلسل التركي قيامة ارطغرل في تقديم المزيد من الأحداث المثيرة والشيقة، والتي تنال إعجاي ومتابعة جميع متابعي المسلسل، فقد رأينا في الحلقة السابقة أن سليمان أبن شقيق أرطغرل قد تم قتله، وسنتعرف خلال حلقة اليوم على الكثير من الأحداث عقب مقتل مورجان وسليمان.

وسنري من خلال الإعلان أن إلجيناك سيواصل تعذيب مارغان، كما نري أيضاً أن ارطغرل سيذهاب إلي القلعة، وربما سيغرض على دراغوس غرضاً من أجل الحصول على الباستي من أجل الانتقام لسليمان وموجان، وغيرها من الأحداث الأخري التي سنتعرف عليها عبر مشاهدة الحلقة 140 من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس، والذي ستكون واحدة من الحلقات الشيقة بالمسلسل.

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القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الحلقة 140 على النايل سات

قناة الشرق: تردد 11137 / 12604 أفقي، معدل ترميز 27500 أفقي.

قناة دعوة: تردد 10727 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقى.

قناة قطر: تردد 10971 أفقى، معدل ترميز 27500 عمودي.

قناة وطن: تردد 11012 أفقى، معدل ترميز 27500 أفقي.

مسلسل ارطغرل الحلقة 140 مترجم

موقع النور

يقوم موقع النور بترجمة مسلسل ارطغرل الحلقة 140 الموسم الخامس، ورفعها عبر الموقع بعد ساعات قليلة من إذاعة الحلقة عبر تردد قناة تي آر تي التركية، ويقدم موقع النور فرصة مشاهدة مسلسل ارطغرل الحلقة 140 مترجمة لجميع مشتركي الموقع فقط.

ويمكنكم مشاهدة البث المباشر لمسلسل ارطغرل الحلقة 140 عبر المقال من خلال رابط بث مباشر يوتيوب الحلقة 140 من مسلسل ارطغرل، كما سيتم وضع فيديو مسلسل ارطغرل 140 مترجم الجزء الخامس بعد ساعات قليلة من عرض الحلقة على قناة trt1.

بدأ أحداث الحلقة 140 من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس، ويمكنكم متابعتها من خلال البث المباشر لقناة تي آر تي، والموجود بالمقال.