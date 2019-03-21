مسلسل أبو العروسة الحلقة 113 الجزء الثاني الآن نقدمها في هذا المقال حيث يعتبر مسلسل أبو العروسة من أشهرالمسلسلات المصرية ويحصد عدد مشاهدات عالية فالكثير من الشباب لاسيما البنات يتابعونها ويحرصن على مشاهدة أبو العروسة بصورة مستمرة رغم طول مدة الحلقة ألا أنها شيقة وتجذبهم للمشاهدة حتى النهاية ويتعمد المخرج على إنهاء حلقات أبو العروسة في لقطات مثيرة وأحداث حاسمة حتى تتحمس على المشاهدة في اليوم التالي، ويعرض مسلسل أبو العروسة الجزء الثانى على قناة dmc الرسمية بشكل حصرى، ويبحث عن موعد مسلسل أبو العروسة الموسم الثاني الكثير من متابعينا، فيما يفضل العديد مشاهدة مسلسل أبو العروسة الحلقة 113 الجزء الثاني الآن يوتيوب تجنبًا للإعلانات.

موعد مسلسل أبو العروسة 2

موعد مسلسل أبو العروسة 2 من السبت إلى الأربعاء على قناة dmc الرسمية في الساعات الأتية:-

الحلقة الجديدة في تمام الساعة 8 مساءً.

الإعادة الأولى في تمام الساعة 3 بعد منتصف الليل.

الإعادة الثانية في تمام الساعة 12.30 ظهرًا.

أبطال مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني:

يشارك في مسلسل أبو العروسة الجزء الثاني الكثير من أبطال الدراما المصرية منهما: Advertisements

الفنان سيد رجب الفنانة سوسن بدر. المطرب مدحت صالح. الفنانة نرمين الفقي. خالد كمال ميدو عادل. وولاء الشريف. محمود حجازي. رانيا فريد شوقي. أحمد صيام. صفاء الطوخي محمد حاتم. أماني كمال. ديانا هشام. كارولين عزمي.

مسلسل أبو العروسة الحلقة 113 الجزء الثاني

مسلسل أبو العروسة الحلقة 113 الجزء الثاني حلقة فاصلة في الأحداث تدور أحداث المسلسل عن عائلة الأستاذ عبد الحميد الموظف المصري البسيط وهو الفنان سيد رجب وزوجته التي تعمل موظفة في إحدى المؤسسات الكبرى بالدولة وتقوم بالدور الفنانة سوسن بدر وما تقابله هذه الأسرة من أحداث شيقة مرتبطة بما يحدث للأسر المصرية من مشكلات عائلية أسرية وأخرى مجتمعية وغيرها من الأحداث المثيرة والدراما الرومانسية التى تكاد غريبة عن الدراما المصرية.

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