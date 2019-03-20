“أرطغرل بالعربي ALNOOR” بث مباشر مسلسل ارطغرل الحلقة 140 مترجم الجزء الخامس Diriliş...

مسلسل ارطغرل الحلقة 140 مترجم الجزء الخامس من أقوي المسلسلات التاريخية التركية، والتي نالت إعجاب وحب الملايين من المشاهدين في مختلف أنحاء العالم العربي، وتدور أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس هو كفاح الغازي التاريخي ارطغرل أبن سليمان شاه ضد المغول والصليبيين، والتغلب على الكثير من المكائد التي يتم تدبيرها له من أجل القضاء على الدعوة الإسلامية في المنطقة، وتعرض الحلقة 140 من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس مساء اليوم الأربعاء على قناة تي آر تي التركية في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة بدون ترجمة، حيث تجدون رابط مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس حلقة 140 مترجمة داخل المقال.

مسلسل ارطغرل الجزء الخامس

يترقب الكثير من المشاهدين موعد عرض مسلسل ارطغرل 140 مترجم، حيث ستكون الحلقة الجديدة من مسلسل ارطغرل واحدة من أهم حلقات الموسم الخامس، والتي تشهد الكثير من الأحداث الهامة والمثيرة، كما أنها ستؤثر بشكل كبير على سير أحداث المسلسل خلال الحلقات القادمة، فنجد خلال هذه الحلقة مقتل سليمان ابن شقيق أرطغرل على يد الخائن بيبولات.

وسنري كيف ستدور الأحداث بعد مقتل مورجان المغولي، والذي أصبح أحد أهم محاربي قبيلة الكاي بعدما أعلن إسلامه، وقام بمساعدة ارطغرل خلال الحرب ضد المغول والصليبيين، وتستمر الأحداث بعد وفاة سليمان أبن شقيق ارطغرل، وتشتعل الأحداث تدريجياً بالحلقة كما سنشاهد مساء اليوم.

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ارطغرل الحلقة 140 مترجم

تقوم قناة تي آر تي التركية “TRT1” بإذاعة الحلقات الجديدة من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس عبر قناتها على القمر الصناعي يوتيل سات، إلا أنه الحلقة تكون بدون ترجمة، ويشهد البحث عن مسلسل ارطغرل الحلقة 140 مترجمة للعربية بحثاً كبيراً عقب نهايتها على قناة تي آر تي، حيث سنقوم بتوفير رابط مشاهدة الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس مترجمة عبر المقال بشكل مجاني دون أي أشتراكات.

مشاهدة مسلسل ارطغرل الحلقة 140 بث مباشر

موقع النور

يعد موقع النور أحد المواقع التي تنقل حلقات مسلسل ارطغرل الجزء الخامس مترجمة للعربية، حيث يتم رفع الحلقة 140مترجمة من مسلسل ارطغرل عقب نهايتها بساعات قليلة عبر الموقع، ويمكن لجميع مشتركي موقع النور مشاهدة الحلقة 140 عبر موقع النور، بالإضافة لجميع الحلقات السابقة من المسلسل.

القنوات العارضة لحلقات مسلسل ارطغرل الجزء الخامس

تردد قناة قطر: 10971 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي نايل سات

تردد قناة دعوة: 10727 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي نايل سات

تردد قناة الشرق: 11137 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي نايل سات

تردد قناة وطن: 11012 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي نايل سات

إعلان مسلسل ارطغرل 140 مترجم الموسم الخامس

مشاهدة مسلسل ارطغرل الجزء الخامس

سيتم إضافة فيديو مسلسل ارطغرل الحلقة 140 مترجم عبر المقال فور نهاية أحداث الحلقة مباشرة على قناة تي آر تي التركية، كما يمكنكم أيضاً متابعة البث الحي لأحداث الحلقة الجديدة من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس عبر الرابط الموجود بالمقال.