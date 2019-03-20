Received now|مباشر حصرياً ارطغرل” الحلقة 140|بث مباشر مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 140...

مباشر شاهد المسلسل التاريخي قيامة | ارطغرل الحلقة 140 كاملة الجزء الخامس بث مباشر، الحلقة 140 النارية من مسلسل ارطغرل الجزء الخامس 140، ارطغرل يكتشف الحقائق، فهو من أكثر المسلسلات التي يوجد عليها مشاهدة في العالم الإسلامي، وحول العالم ميعاد مسلسل أرطغرل من أشهر مسلسلات الإسلامية في هذا الزمان، وهذا المسلسل يحكي عن شخصيات إسلامية عاشت في القرن 13، وكان من بينهم “الغازي ارطغرل” الذي هو من قبائل التركمان الاوغوز، وهم أشهر قبائل التركمان في ذاك الوقت.

الآن مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 140 بث مباشر

هذا المسلسل له الكثير من المشاهدين حول العالم، وخاصة العالم الإسلامي، وعلى وجه عام في الوطن العربي الذي يعبر في هذا المسلسل عن الشكل، والقيم الإسلامية التي فقدها الإسلام في الأيام الأخيرة، وتعلقت شباب الأمة بمتابعة هذا المسلسل، والشخصية الإسلامية في هذا الرجل الذي كان يوصف بالحكمة، والعدل واستطاع بهذا العقل أن يجعل له شان فيه أساطير هذه الأمة الذي هذه المعارك الضخمة، ولم تنحني إلى أي دولة على مر العصور مثل الدولة البيزنطية أو دولة المغول.

قيامة ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 140

هذا المسلسل هو من خمس أجزاء متتالية تم بث هذا المسلسل الإسلامي الرائع في عام 2014 من الميلاد وكان الجزء الأول أثبت نجاحه في الوطن العربي، والإسلامي، واستمر فريق العمل علي أن يقدمه جزء ثاني أقوى من الجزء الأول، واستمر في عمل رائع حتى يصلوا بهذا المسلسل إلى الجزء الخامس الذي يعرض الآن في عام 2019 من الميلاد.

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شاهد الحلقة 140 من مسلسل التركي قيامة ارطغرل الجزء الخامس

لايك وشير…… سيكون رابط البث المباشر متواجد فى الثامنة مساء اليوم بتوقيت السعودية

الحلقة 140 بث مباشر من تركيا ستكون الحلقة مترجمة متوفرة بعد قليل تابع

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موعد الحلقة 140 مسلسل قيامة ارطغرل

يبث حلقات مسلسل أرطغرل في التلفزيون التركي، وخاصة قناة تي ار التركية ثم يعرض على قنوات النايل سات مثل قناة الدعوة الإسلامية، وعلى قناة اليرموك، ويذاع أيضا على قناة مكملين، وكل هذا في تمام الساعة الثامنة مساءا يوم الخميس، وتعد هذه الحلقات في الواحدة ظهرا من يوم الجمعة، ويأتي أيضا في نفس اليوم في الساعة الثامنة مساءا، وهو الأكثر مشاهدة حول العالم، ويعرض هذا المسلسل الإسلامي الرائع يوم الأربعاء على القناة الأولى التركية (TRT1) في كل أسبوع في تمام الساعة 8:30 مساءا بتوقيت مصر، والساعة 9:30 بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمسلسل ارطغرل الجزء الخامس

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب الوطن النايل سات 11012 27500 أفقي دعوة النايل سات 10727 27500 عمودي فورشباب النايل سات 11316 27500 أفقي الشرق النايل سات 11137 27500 عمودي اليرموك النايل سات 11678 27500 عمودي قطر النايل سات 10971 27500 عمودي TRT ترك سات 11042 8400 عمودي TRT يوتلسات 10928 3000 عمودي

روابط مشاهدة الحلقة 140 من مسلسل قيامة ارطغرل

لمشاهدة حلقات مسلسل ارطغرل الجزء الخامس من خلال موقع نور. شاهد حلقات مسلسل قيامة ارطغرل عبر الفيس بوك.

وسنتابع معكم عبر التحديثات كل جديد يخص المسلسل التاريخي قيامة ارطغرل ونوافيكم بمزيد من الحلقات الشيقة الممتعة للمسلسل خلال الجزء الخامس 2019/2018.