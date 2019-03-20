“أرطغرل Diriliş Ertuğrul 140” |لحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة اليرموك...

نتابع معكم عرض مسلسل أرطغرل الحلقة 140 الموسم الخامس والتي يتابعها ملايين المشاهدين في جميع أنحاء العالم، هذا المسلسل الذي استطاع جذب جميع أفراد الأسرة بإختلاف مراحلهم العمرية، المسلسل التاريخي الشهير قيامة أرطغرل طوال سنوات عرضه الماضية وهو نجم الساحة وأعلى المسلسلات في نسب المشاهدة.

قيامة أرطغرل هو مسلسل تاريخي يجميع بين الدراما وبين الأحداث التاريخية وأيضا الإثارة وذلك من خلال بعض مشاهد الحركة، مسلسل قيامة أرطغرل يروي حياة الغازي أرطغرل الذي استطاع جذب القبائل العربية من مختلف الصحاري لتكوين دولة عربية مسلمة تهتم بالتعليم والجيش وبجميع شئون مواطنيها.

مسلسل قيامة ارطغرل

من المنتظر عرض مسلسل أرطغرل الحلقة 140 الجزء الخامس مساء يوم الأربعاء الموافق 20 مارس عبر قناة trt1 التركية وذلك في تمام الساعة السابعة مساءا، على أن يقوم موقع النور الإلكتروني بتوفير الحلقة مترجمة للغة العربية عقب عرضها على القناة التركية بساعات قليلة.

جدير بالذكر أن موقع النور الإلكتروني يقوم بعرض مجموعة متنوعة من الدراما سواء كانت عربية أو هندية أو تركية وذلك لجميع المشتركين في الموقع، كما تقوم قناة اليرموك الأردنية بعرض أحداث مسلسل أرطغرل الجزء الخامس عبر شاشتها الصغيرة على القمر الصناعي نايل سات مساء يوم الخميس.

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أرطغرل الحلقة 140 الموسم الخامس

جميع متابعي موقعنا عرب فور نيوز انتظرونا مساء يوم الأربعاء لمتابعة أحداث الحلقة 140 من قيامة أرطغرل مباشر عبر قناته الرسمية، فتابعونا.

عقب عرض مسلسل قيامة أرطغرل الحلقة 140 الموسم الخامس عبر قناة trt1 سوف يتم إعادة عرض الحلقة مترجمة للعربية عبر النور تي.