“YouTube ” Exclusive مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني Al-Beet Al-Kebeer Part 2 الحلقة 21...

نجاح كبير ونسب مشاهدة مرتفعة في جميع بلدان الوطن العربي استطاع أن يحققها المسلسل المصري الشهير البيت الكبير، فبعد النجاح الساحق الذي حققه المسلسل في الجزء الأول منه، قامت الشركة المنتجة لهذا العمل الدرامي الناجح بانتاج الجزء الثاني من المسلسل، هذا المسلسل الذي أصبح حديث الأسر المصرية في جميع محافظات الجمهورية، وأصبح من الأعمال الدرامية التي يتجمع ويلتف حولها جميع أفراد الأسرة المصرية، ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سوف نقدم لكم تغطية شاملة وحصرية لجميع حلقات هذا المسلسل

مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني

تدور أحداث هذا العمل الدرامي المصري الناجح حول قفضية تعتبر من أهم القضايا الاجتماعية الموجودة في صعيد مصر، وهذه القضية يعاني منها الكثير من الإناث في الصعيد وهى قضية توريث البنات وقضية الأرض الزراعية وبيعها، وتدور أحداث المسلسل بين الصعيد والقاهرة، حيث يتناول المسلسل حياة شقيقين أحدهما يعيش في الصعيد والآخر يعيش في القاهرة، ويجسد شخصية الشقيقين كلا من الفنان أحمد بدير والفنان أحمد صيام.

أبطال مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني

بدأ عرض أولة حلقات مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني في 27 فبراير 2019، ويشارك في هذا العمل الدرامي نخبة من ألمع الفنانين والفنانات المصريات/ ومنهم ( أحمد بدير،أحمد صيام، مجدي كامل، عبير صبري, داليا مصطفى، سوسن بدر،لقاء سويدان، لوسي، وإيمان أيوب، وطارق صبري)، والمسلسل من تأليف المؤلف أحمد صبحي وإخراج المخرج الكبير محمد النقلي.

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مسلسل البيت الكبير الحلقة 21

يتم عرض جميع حلقات مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني يوميا عبر قناة النهار دراما والنهار ONE، ويعرض المسلسل في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة عبر قناة النهار ONE، أما قناة النهار دراما فتقوم بعرض الحلقة الجديدة من المسلسل في تمام الساعة 11:00 مساءا.