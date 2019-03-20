الحلقة 140من المسلسل الشهير قيامة ارطغرل -الموسم الخامس- “تعرض هنا” .. ارطغرل 140 عرض...

نقدم لكم متابعينا الحلقة 140من المسلسل الشهير ارطغرل في موسمه الخامس والذي يبحث عنها الملايين من عشاق الدراما التركية، بعد أن اكتسب مسلسل أرطغرل شهرة كبيرة في الوطن العربي، فيتابعه ملايين الأشخاص مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس، على قناة اليرموك، يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، ويعاد في الواحدة ظهراً من يوم الجمعة بتوقيت مصر، في هذا الأسبوع تُعرض الحلقة 139 من مسلسل أرطغرل مترجمة باللغة العربية على تردد قناة اليرموك إحدى القنوات الإردنية الناقلة للمسلسل التركي.

الحلقة 139 من المسلسل الشهير ارطغرل

الحلقة الجديدة من مسلسل ارطغرل تعرض على شاشة قناة اليرموك يوم الخميس من كل أسبوع حيث ينتظرها عشاق المسلسل التركي في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما يتمكن جميع الجمهور من متابعة الحلقة الجديدة من مسلسل ارطغرل في الإعادة الساعة الواحدة ظهرًا يوم الجمعة بتوقيت مصر كما وضحنا أنفًا. وعلى هذا الأساس تنقل قناة اليرموك الحلقة 140 من مسلسل قيامة أرطغرل عبر شاشتها مساء الخميس المقبل.

التردد معدل الترميز معامل التصحيح 11678 عمودي 27500 3/4

قناة تي أر تي التركية قامت بإذاعة برومو الحلقة رقم 140 من الجزء الخامس وذلك بعد انتهاء عرض الحلقة السابقة.

القنوات الناقلة لمسلسل أرطغرل الجزء الخامس

يذاع المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل عبر عدة قنوات فضائيةوهي:

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القناة التركية “تي آر تي” قناة اليرموك قناة دعوة قناة الشرق قناة وطن

أبطال مسلسل ارطغرل الجزء الخامس

الممثل إنجين ألتان دوزباتان يقوم بدور أرطغرل.

الممثلة إسراء بيلقيتش تؤدي دور حليمة خاتون.

الممثلة هوليا دراجان تقوم بدور الأم هايماه.

أما الممثل جنكير جوشكون فقد لعب دور تورغوت آلب.

أدى المميل نور الدين سونماز دور بامشي باي ريك.

عثمان سويكوت قام بدور محي الدين بن عربي.

باريش باغجي قام بدور نويان.

سيردار دينيز قام بدور تيتوس .

سردار غوكهان قام بدور سليمان شاه .

جافيت شاتين قامت بدور دوغان ألب .

نور الدين سونماز قام بدور بامسي ألب.

أرطغرل 140 على قناة TRT التركية

الحلقة 140 من مسلسل أرطغرل الجزء الخامس تعرض الأربعاء على قناة TRT 1 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تعرض نفس الحلقة على قناتي اليرموك ودعوة ابتداءًا من الخميس وتعاد نفس الحلقة يوم الجمعة.

الإعلان الأول لـ ارطغرل 140

تردد قناة trt التركية:

القناة القمر الصناعي التردد الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ قناة trt تركسات 11042 8400 عمودي 5/6 قناة trt يوتلسات 10928 3000 عمودي 5/6

موقع النور الإلكتروني لعرض مسلسل قيامة ارطغرل140

تردد القنوات الناقلة لارطغرل

وتدور أحداث المسلسل التاريخي الشهير قيامة أرطغرل حول البطل المسلم ارطغرل بن سليمان شاه والذي وحد القبائل التركية تحت راية واحدة، ومهد بشكل كبير لقيام الدولة العثمانية التي أسسها نجله عثمان وحكمت لأكثر من 600 عام على طريقة الخلافة الإسلامية، حتي انتهت في عهد عبد الحميد الثاني بعدما تآمر عليه اليهود والعرب.

تصدرت الحلقة السابقة من قيامة ارطغرل محركات البحث في جوجل وذلك بعد إذاعتها أمس الأربعاء علي قناة تي آر تي التركية ، وما شهدته من أحداث نارية تمثلت في استعادة سوغوت وإمارة القبائل التركية ومقتل حارس بيبولات علي يد بامسي وإنقاذ السلطان كيكاوس للمرة الثانية من أيدي المغول .

الإعلان الثاني من قيامة ارطغرل

ومن المتوقع أيضا أن ينتقم ارطغرل من بيبولات بعد قتله لسليمان ليشفي غليل صدرة وجميع قبيلة الكايي، كما سيظهر لأول مرة في الجزء الخامس خان الخانات المغولي