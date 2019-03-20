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تراند اليوم : بث مباشر قيامة أرطغرل الحلقة 140 على قناة trt1 – تي آر تي 1 وموقع النور مترجمة DirilişErtuğrul 140

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ينتظر الجمهور عرض بث مباشر قيامة أرطغرل الحلقة 140 على قناة trt1 – تي آر تي 1 وموقع النور مترجمة DirilişErtuğrul 140 مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس و ذلك في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة و في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا و من المتوقع أن تشهد قيامة أرطغرل 140 أحدثاً قوية مثل عادته المسلسل قيامة أرطغرل والذي يحقق نجاحات كبيرة في كل مرة يعرض به بث مباشر قيامة أرطغرل الحلقة 140 على قناة trt1 – تي آر تي 1 وموقع النور مترجمة DirilişErtuğrul 140 و الذي لديه قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا منذ عرض الموسم الأول منه وأصبح ابطاله من أشهر أبطال الوطن العربي .

بث مباشر قيامة أرطغرل الحلقة 140 على قناة trt1 – تي آر تي 1 وموقع النور مترجمة DirilişErtuğrul 140.. من هنــــــــــــــــــــــــا

أبطال الحلقة 140 ارطغرل

إنجين ألتان دوزياتان 
إسراء بيلقيتش 
هوليا دارجان 
كآن تاشانار 
عثمان سويكوت 
محمد شفيق 
هانديه سوباشى 
جنكيز جوشكون
نور الدين سونماز 
جافيت تشاتين جونر تورجوت تونتشالب

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