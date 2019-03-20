تراند اليوم : متابعة بث مباشر الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة TRT1 – تي آر تي 1 وموقع النور مترجمة...

ينتظر الجمهور متابعة بث مباشر الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة TRT1 – تي آر تي 1 وموقع النور مترجمة للغة العربية اليوم الأربعاء ، و التي تعرض اليوم الأربعاء الموافق 20 مارس الجاري على قناة trt1 المتخصصة في عرض المسلسلات التركية التاريخية و تكون غير مترجمة ، و في اليوم التالي الخميس المقبل 21 مارس الجاري، يعرض متابعة بث مباشر الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة TRT1 – تي آر تي 1 وموقع النور مترجمة للغة العربية اليوم الأربعاء ، مترجمة للغة العربية، و ذلك على عدد من القنوات مثل قطر وقناة وطن وقناة دعوة وقناة فور شباب مترجمة للغة العربية ، لتسهيل المشاهدة للمتابعين العرب في الوطن العربي لأنه مسلسلهم المفضل في كل أسبوع وخاصة يوم الأربعاء والخميس .
متابعة بث مباشر الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قناة TRT1 – تي آر تي 1 وموقع النور مترجمة للغة العربية اليوم الأربعاء .. من هنـــــــــــــــــــــا
الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس
إنجين ألتان دوزياتان بدور "أرطغرل"
إسراء بيلقيتش بدور "حليمة خاتون"
هوليا دارجان بدور "الأم هايماه أنا"
سردار غوكهان بدور "سليمان شاه"
كآن تاشانار بدور "غوندوغدو أخ أرطغرل"
ديدم بالتشين بدور "سلجان هاتون"
عثمان سويكوت بدور محى الدين بن عربي"
محمد شفيق بدور "ديلى دمير"
هانديه سوباشى بدور "آيكيز"
جنكيز جوشكون بدور "تورغوت آلب"
نور الدين سونماز بدور "بامسى باى ريك"
جافيت تشاتين جونر بدور "دوغان آلب"
تورجوت تونتشالب بدور "آفشين باي"
جلال آل بدور "عبد الرحمن"
رشاد ستريك بدور "كلاوديوس" أو "عمر"
سيردار دينيز بدور "تيتوس"
باريش بآجى بدور "نويان"
لبيب جوكخان بدور "أستاذ سيمون" صاحب الخان
تشاداش أونور أوزتورك بدور "فاسيليوس"
ليفينت أوكتيم بدور "أستاذ عزام" ملك القلعة الصليبية