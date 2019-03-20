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تراند اليوم : الأن قيامة أرطغرل 140 على قناة تي آر تي1 – TRT1 ومترجمة على موقع النور المتخصص في ترجمة المسلسلات...

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تعرض الأن قيامة أرطغرل 140 على قناة تي آر تي1 – TRT1 ومترجمة على موقع النور المتخصص في ترجمة المسلسلات التركية و تشهد الكثير من الأحداث النارية قيامة أرطغرل من المسلسلات التي أثرت في الدراما التركية بشكل مباشر وشهد مسلسل قيامة أرطغرل نجاح كبير جداً وصل إلى العالمية فهو من الأعمال التي يتابعها الجمهور في أرجاء العالم و الأن قيامة أرطغرل 140 على قناة تي آر تي1 – TRT1 ومترجمة على موقع النور المتخصص في ترجمة المسلسلات التركية يركز على المشاهد التي تؤثر بشكل مباشر على تاريخ هذه الفترة و ذلك من خلال المشاهد الشيقة التي تعرض في أرطغرل .

الأن قيامة أرطغرل 140 على قناة تي آر تي1 – TRT1 ومترجمة على موقع النور المتخصص في ترجمة المسلسلات التركية

تشهد الأن قيامة أرطغرل 140 على قناة تي آر تي1 – TRT1 ومترجمة على موقع النور المتخصص في ترجمة المسلسلات التركية احداثًا قوية مساء اليوم الأربعاء 20 مارس الجاري وذلك في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا ، ومتوقع أن تشهد اقبالا جماهيريًا كبيرًا على الحلقة.


أبطال ارطغرل 140

أنجين ألتان دوزياتان 
إسراء بيلقيش 
هوليا دارجان 
سردار غوكهان 
كان تاشانار 
ديم بالتيش 
عثمان سويكوت

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