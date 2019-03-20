On LiNe مسلسل “عائلة الحاج نعمان” الحلقة الأولي على MBC مصر تيم حسن | تابع مواعيد مسلسل عائلة الحاج...

مسلسل عائلة الحاج نعمان ، أول مسلسل مصري شبيه الدراما التركية والهندية، هو مسلسل يتألف من جزئين أذيع الجزء الأول منه عام 2017 ، وحصل على نسبة مشاهدة عالية، ولفت نظر المشاهدين في مصر والوطن العربي، وتم إذاعته على قناتي “one” ، و “one” دراما ، والمسلسل يكون من بطولة ” تيم حسن ، صفاء الخولي ، صلاح عبد الله ، روجينا ، سهر الصايغ ، وغيرهم من الممثلين ، كما يُعرض أيضاً المسلسل على قناة دبي. سوف نقوم بعرضه لحضراتكم بالعربية، تابع المقالة وضعها بالمفضلة ليصلكم المزيد من الحلقات .

تفاصيل الجزء الأول

تدور أحداث الجزء الأول، في أواخر سبعينيات القرن العشرين، ويكون الحاج نعمان تاجر الموبيليا والذي لديه ابن وحيد خالد، وهو يعاني من الإعاقة ذهنية وهلوسات تجعله يظلم زوجته الأولى هو وأخوته البنات، وعندما تحمل لا يعترف بحملها منه ثم يطردها، فتنتقل للعيش بإحدى قرى دمياط .

تفاصيل الجزء الثاني

تم الجزء الثاني من المسلسل عام 2018 على نفس القناة ، وتدور أحداثه حول انتقال الأحداث لفترة خمسة وعشرين سنة حيث تُوفي خالد ابن الحاج نعمان، ويظهر ابنه الذي أنجبه من زوجته فوزية والتي رفض الاعتراف به، فنجده يعود للمطالبة بحقه وينتقم لوالدته التي ظلمت على يد أبوه .

الحلقة الأولي من المسلسل

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مواعيد عرض المسلسل

يُعرض المسلسل علي قناة MBC مصر ، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءاً .

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وسوف نكون مستمرين معكم ، في عرض حلقات المسلسل الدرامي” عائلة الحاج نعمان” ، وذلك بصورة مباشرة فتابعونا يومياً، وذعوا المقالة بالمفلضة لديكم ليصلكم كل يوم حلقة جديدة من حلقات المسلسل.،