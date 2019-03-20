تراند اليوم : انتظر النهاردة الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس Diriliş Ertuğrul على قناة trt1 التركية – تي آر...

يعد انتظر النهاردة الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس Diriliş Ertuğrul على قناة trt1 التركية – تي آر تي1 وموقع النور مترجمة و ذلك في الأربعاء الموافق 20 مارس الجاري و ذلك في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا و في تمام الساعة السابعة مساءًا ويمكن أن انتظر النهاردة الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس Diriliş Ertuğrul على قناة trt1 التركية – تي آر تي1 وموقع النور مترجمة ، في نفس اليوم في الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة و بعدها بساعتين على موقع النور المتخصص في ترجمة المسلسلات التركية و تكون مترجمة و تعرض الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس على قنوات عديدة في يوم الخميس الموافق 21 مارس الجاري.
انتظر النهاردة الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس Diriliş Ertuğrul على قناة trt1 التركية – تي آر تي1 وموقع النور مترجمة
الحلقة 140 قيامة أرطغرل
تردد قناة قطر تردد 10971 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة دعوة تردد 10727 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة اليرموك تردد 11678 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات.
تردد قناة فور شباب تردد 11316 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات.
الحلقة 140 قيامة أرطغرل
تردد قناة Trt1 تردد 11042 معدل الترميز 8400 الاستقطاب عمودي قمر صناعي TURKSAT.
تردد قناة Trt1 تردد 10928 معدل الترميز 3000 الاستقطاب عمودي قمر صناعي EUTELSAt.