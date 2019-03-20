شاهد برومو اونلاين مسلسل ارطغرل 140 Ertuğrul مترجمة عبر موقع النور alnoortv.tv “الموسم...

سنوفر لكم مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 140 alnoortv.tv مترجمة إلي اللغة العربية أون لاين مباشرة HD بجودة عالية من خلال موقع النور الإلكتروني Diriliş Ertuğrul، ومن المتوقع ان يشاهد ارطغرل 140 الملايين من عشاق الدراما التركية التاريخية،وتزداد عمليات الإثارة والتشويق في كل حلقة بعد أخرى في العمل، وصراع القبائل التركية المستمر بقيادة ارطغرل والسير نحو حلم تكوين الوطن.

مسلسل قيامة ارطغرل وصل إلي الجزء الخامس والذي حسب التكهنات لن يكون الأخير فقد يكون هنك جزأين آخرين، والمسلسل يعرض كعرض اول على قناة TRT التركية غير مترجم يوم الأربعاء من كل أسبوع حلقة جديدة في تمام السابعة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتستمر الحلقة الواحدة لما يقرب من ساعتين من الزمن، ويتم ترجمة الحلقة بعد ذلك وتعرض يوم الخميس على القمر المصري نيل سات عبر قناة اليرموك في تمام الثامنة مساءا مترجمة.

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ارطغرل 140

ارطغرل 140 النور مترجم

يمكن مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة 140 اليوم من خلال بث مباشر من قناة trt 1 التركية في الساعة الثامنة مساءاً، حيث سنقوم بتوفير رابط مشاهدة سريع للاستمتاع بمشاهدة الحلقة الجديدة بدون تقطيع، وبعد نهاية العرض الأول الغير مترجم للحقة، سنقوم بدورنا كالعادة بإضافة فديو مشاهدة الحلقة 140 مترجم للعربية من موقع النور tv.