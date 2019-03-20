“يذيع العمل التاريخي ارطغرل 140″الجزء الخامس موقع النور -قيامة ارطغرل 140 على trt...

نواصل متابعة عرض ارطغرل الجزء الخامس الحلقة 140 المسلسل الأشهر عالمياً قيامة ارطغرل الذي أحدث ضجة في عالم الدراما التاريخية بتركيا قيامة ارطغرل الذي تربع على عرش سلسلة أجزاءه التي امتلكت أعلي نسبة مشاهده منذ عرض الجزء الأول على موقع النور وقناة تي أر تي التركية، ويليه عدد من القنوات الأخرى ككقناة وطن وقناة دعوة وقناة اليرموك الفضائية التي تبث قيامة ارطغرل الجزء الخامس عبر شاشتها.

أرطغرل الجزء الخامس الحلقة 140 اونلاين

مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس تستكمل أحداثها الشيقة التي تركتها الحلقة الأخيرة من الجزء الرابع عشاقها بعقول مليئة بالفضول لتحديد مسير كل فرد من أبطال العمل إلى أين سينتهي به المطاف والاقتراب من النهاية حلقة تلو الأخرى ، ويتم عرض أرطغرل أسبوعياً يوم الأربعاء والإعادة يوم الخميس ويستمر عرض الحلقة الواحدة تقريباً مئة وعشرين دقيقة.

أسماء أبطال المسلسل التركي التاريخي قيامة أرطغرل

إنجين ألتان دوزياتان / بالعمل أرطغرل.

عثمان سويكوت / بالعمل محي الدين بن عربي.

باريش باغجي / بالعمل نويان.

سيردار دينيز / بالعمل تيتوس.

جنكيز جوشكون /بالعمل تورغوت ألب.

سردار غوكهان / بالعمل سليمان شاه.

جافيت شاتين /بالعمل دوغان ألب.

إسراء بيلجيتش /بالعمل حليمة خاتون.

نور الدين سونماز /بالعمل بامسي ألب

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نحن على موعد استقبال الحلقة 140 ارطغرل الليلة على قناة تي أر تي الأولي في تمام الساعة الثامنة مساء، والإعادة تتم بمشيئة الله على القناة الفضائية وطن يوم الخميس وطن، في تمام الساعة الثامنة مساء .

أحداث الحلقة 140 أرطغرل الجزء الخامس

تتوالي أحداث أرطغرل الحلقة 140 عقب ما شاهدناه بالحلقات السابقة والتي من خلالها نال شعار المغوار وهو (القوس الذهبي ذو 3 أسهم الفضية) وبذلك قد أصبح أرطغرل القائد رسمياً كما سيتم نقل لقب القيادة إلى نسله من بعده، علم في الحلقة 140 ارطغرل أن السلطان غياث الدين يخفي خطة سرية بالقصر فيتجه ارطغرل مسرعاً هو وجنوده إلى هناك ليحضرها بأي وسيلة كانت، وشاهدنا بالحلقة 130 نجاة إيلبيلغي على يد أخها وأرطغرل من خلال خطة محبكة، وها نحن ننظر بفارغ الصبر عرض الحلقة 140 ارطغرل الجزء الخامس على شاشة قناة تي أر تي الأولي التركية لاستكمال ما بدئه الغاري ارطغرل، وقد شاهدنا بالإعلان رقم 140 القسم الأول مقاطع نتوقع منها إنقاذ القائد أرطغرل ايبليغي من أسرها علاوة على تحقيق النجاة لأرتوك، واستعاده أرتوك نظره من جديد.