شاهد الآن بث مباشر من موقع النور اونلاين مشاهدة الحلقة 140 من مسلسل ارضغرل الجزء الخامس

ينتظر الكثير من عشاق مسلسل ارضغرل الحلقة 140 من الجزء الخامس منه، والتي ستعرض غدا على قناة trt1 في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعرض بعدها بساعتين على موقع النور مترجمة باللغة العربية الفصحى، ويعرض أيضا على قناة دعوة وقناة الشرق، كما ستجد في أرشيف موقع النور كافة الحلقات السابقة من مسلسل ارضغرل، ويدور المسلسل حول قصة القائد العظيم ارضغرل، ويعرض الأحداث الخاصة بالفترة قبل ظهور الدولة العثمانية، وهو يحظى بعدد كبير من المشاهدة ويتابعه الكثير من المشاهدين داخل تركيا وخارجها.

الجزء الخامس من ارضغرل

يحمل الجزء الخامس من مسلسل ارضغرل الكثير من الأحداث الجديدة والتشويقية التي تجذب المشاهد لها، كما ظهرت وجوه جديدة في المسلسل وأيضا تم تغيير بعض طاقم العمل في المسلسل، وبعد وفاة حليمة زوجة ارضغرل في الجزء الماضي، ظهرت شخصية جديدة تشبه حلمية في الشكل لتمثل المرأة التي سيتزوجها ارضغرل في الجزء الخامس، تظهر في الجزء الخامس عثمان بن ارضغرل وهو الذي سبق ودافع عن رجل عجوز، ليصاب بعدها بإصابة شديدة، لتنقله أمرأة على ظهر حصان وتذهب به إلى سوغوت حتى يراه الطبيب، وأيضا شاهدنا في بداية الموسم الخامس وقوع ارضغرل في أسر المغول ثم إنقاذه بعد ذلك، ويؤسس ارضغرل له ولعائلته حكم في مكان جديد وهو سوغوت وبسبب عدله ودفاعه عن أهل سوغوت ضد المغول، سيحبه أهالي سوغوت ويعتبرونه قائدهم، ويحاول المغول دائما القضاء على ارضغرل، كما سيتم تأسيس منظمة سرية من الصليبين للقضاء على ارضغرل، وتتوالي أحداث المسلسل حتى نهاية ارضغرل، ومن المتوقع أن يعرض بعدها مسلسل قيامة عثمان، وذلك بعد موت القائد العظيم ارضعرل، وتعرض الحلقات على قناة trt1 كعرض أول.

قنوات عرض مسلسل ارضغرل

يعرض مسلسل ارضغرل الجزء الخامس على قناة trt1، يوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء.

يقوم موقع النور بعرض الحلقة بعد ساعتين من عرضها على قناة trt1، وتكون مترجمة للغة العربية.

يعرض على قناة الدعوة يوم الخميس في الساعة الثامنة بتوقيت مصر، والإعادة يوم الجمعة في 12 ظهرا.

يعرض على قناة اليرموك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، وتعاد الحلقة في تمام الساعة الثانية فجرا.

أطلق مؤخرا تطبيق ارضغرل لمعرفة كل المعلومات عن المسلسل، وقنوات عرضه ومواعيده، وهو مجاني للهواتف الأندرويد والأيفون.

هناك موقع قيامة ارضغرل وهو باللغة العربية، وبه كل الحلقات السابقة من مسلسل ارضغرل، وأيضا يتم رفع الحلقة عليه مترجمة بعد عرضها بشكل رسمي.

يمكن متابعة الحلقة من خلال البث المباشر على قناة trt1 على اليوتيوب .

الحلقة 140 من مسلسل ارضغرل الجزء الخامس

تعرض الحلقة 140 من مسلسل ارضعرل، غدا الأربعاء على قناة trt1، وأيضا على موقع النور مترجمة بشكل رائع، بعد عرضها على القناة بساعتين، ويبدو أن الحلقة 140 من قيامة ارضغرل، تحمل الكثير من الأحداث المشوقة، فمن تابع الحلقة الماضية يشعر بالحيرة، هل سيتم قتل بامسي أم لا؟، فبعد إتفاق إلينجاك وبيبولات على القضاء على ارضغرل، بواسطة قتل جنوده الاقوياء واحدا تلو الآخر، فيسعون إلى القضاء على بامسي من خلال سيرما، لذلك ينتظر المشاهدين حلقة غدا بشكل كبير.

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