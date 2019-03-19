مسلسل غصون في الوحل الحلقة 23 مباشر يوتيوب بدون تقطيع بطولة “هدي حسين” على الأنترنت...

مشاهدة مسلسل غصون في الوحل الحلقة 23، نقدم لجميع متابعينا عبر المقال رابط مشاهدة مسلسل غصون في الوحل حلقة 23، والتي سيتم إذاعتها اليوم الثلاثاء الموافق 19-3-2019 على شاشة قناة أم بي سي الأولي، حيث أصبح المسلسل الكويتي غصون في الوحل واحد من أهم وأكثر المسلسلات متابعة في الوطن العربي، والذي يناقش عدد من المشكلات الاجتماعية الموجودة في المجتمع، ويحرص الكثير من المواطنين في الكويت على متابعة حلقات مسلسل غصون في الوحل باستمرار للتعرف على كافة التفاصيل الهامة بالمسلسل.

مسلسل غصون في الوحل الموسم الأول

تدور أحداث مسلسل غصون في الوحل حول حياة امرأة أربعينية تدعي “غصون” والتي تعاني من أضطرابات نفسية شديدة أثرت بشكل ما على علاقتها مع الآخرين، وطريقة تعاملها معهم، كما تقوم بإخراج جميع العقد النفسية الموجودة بها على الموظفين، حيث تعمل كرئيسة لقسم الموظفين في احدي الوزارات، بالإضافة إلي أنها عاشت بدون أن يكون هناك رجل في حياتها.

إعلان مسلسل غصون في الوحل

Advertisements

موعد إذاعة مسلسل غصون في الوحل

تقوم قناة MBC بعرض حلقات المسلسل الكويتي غصون في الوحل حصرياً عبر قناتها، كما يتم رفع الحلقة عبر موقع شاهد نت، ويتم عرض المسلسل بداية من يوم الأحد، وحتي الخميس في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة، كما يتم إعادة الحلقة الجديدة من مسلسل غصون في الوحل في تمام الساعة الثانية الواحدة صباح اليوم التالي، والثانية عشر ظهر اليوم التالي بتوقيت القاهرة.

أبطال مسلسل غصون في الوحل

هدى حسين تقوم بدور (غصون)

محمد الرشيد يقوم بدور (خالد)

أميرة محمد تقوم بدور (ابتسام)

فوز الشطي تقوم بدور (بدرية)

عبدالله الطراروة يقوم بدور (فهد)

ريم ارحمة تقوم بدور (روان)

عبدالله السيف يقوم بدور (فواز)

علي الحسيني يقوم بدور(ناصر)

محمد الوادي يقوم بدور(فارس)

سارة القبندي تقوم بدور (إلهام)

لطيفة المجرن تقوم بدور (شريفة)

أحمد الهزيم يقوم بدور (أبو عبدالله)

روابط مشاهدة مسلسل غصون في الوحل – شاهد نت

غصون في الوحل الحلقة 23

تم عرض أحداث الحلقة 23 من مسلسل غصون في الوحل الموسم الأول علي قناة أم بي سي الأولي عصر اليوم الثلاثاء الموافق 19-3-2019، ونرفق لكم رابط مشاهدة الحلقة فور نزولها.

شاهد الحلقة من هنا

كما سنواصل إضافة روابط مشاهدة الحلقات الجديدة من مسلسل غصون في الوحل باستمرار فور رفعها عبر موقع شاهد نت بشكل مباشر، تى يتمكن الجميع من مشاهدة الحلقة.