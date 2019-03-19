شاهد الآن تردد قناة تي آر تي1 Trt1 التركية الناقلة لمسلسل ارضغرل الجزء الخامس

يحظى مسلسل ارضغرل بنسبة مشاهدة عالية داخل تركيا وخارجها، فبساطة أسلوبه وتنوع طاقم العمل به وإحترافية التمثيل به تجعله مفضل للكثير من الناس، وينتظرون بشغف الحلقة الأسبوعية التي تعرض على قنوات معينة، وأولها وبشكل حصري قناة trt1، فهي التي تقوم ببث الحلقة الأصلية للقناة، بجانب بثها للمزيد من المسلسلات التركية الأخرى، وتبث حلقة ارضغرل الجزء الخامس على قناة trt1، في تمام الساعة الثامنة مساء، وهي المصدر الرئيسي والأول لعرض مسلسل ارضغرل، وتترجمه بعدها موقع النور ويتم عرضه على موقعها بعد ساعتين من قناة trt1، وتحظى القناة بنسبة مشاهدة عالية فقد سبقت وقامت القناة ببث بعض المباريات الهامة لكأس العالم السابق، فاهتم الكثير من الناس بها وظبط تردداتها، وسنعرض لكم الآن ترددات قناة trt1 على مختلف الأقمار الصناعية، على النايل سات، وقمر تركسات، وقمر يوتلسات7، مع توضيح كيفية ظبط القناة على جهازكم.

تردد قناة تي آر تي وان trt1

لظبط القناة على جهازكم تأكد أولا من طبق الاستقبال، الذي يجب أن يكون موجها اتجاه مدار القمر تركسات E42 أو يوتلسات E7، وبعد إدخال تردد القناة ستظهر القناة مشفرة، لذلك يجب إدخال الشفرة الخاصة بالقناة وهي مكونة من عدد من الأرقام يصل إلى ستة عشر رقما” هيكسا ديسما”

القناة التردد الاستقطاب الترميز Trtعلى النايل سات 11391 عمودي 27500 Trt1 تركسات 11024 عمودي 8400 Trt1 يوتلسات 7 10928 عمودي 30000

قنوات عرض مسلسل ارضغرل جميعها

تعرض قناة trt1 الحلقة 140 من مسلسل ارضغرل، يوم الأربعاء القادم في تمام الساعة الثامنة مساء.

تعرض الحلقة 140 على موقع النور مترجمة بعد ساعتين من عرضها على قناة trt1.

تعرض الحلقة 140 من ارضغرل على قناة الدعوة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر يوم الخميس، وتعاد يوم الجمعة في 12 ظهرا.

تعرض الحلقة 140 من مسلسل ارضغرل على قناة اليرموك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر.

هناك تطبيق يسمى ارضغرل وهو يعطيك كل المعلومات عن مواعيد العرض والقنوات جميعها.

في الآونة الأخيرة ظهر موقع قيامة ارضغرل باللغة العربية، ستجد عليه جميع حلقات ارضغرل السابقة، والحلقات الجديدة مترجمة بعد عرضها رسميا.

أنتظروا عرض الحلقة 140 من مسلسل ارضغرل الجزء الخامس، على قناة trt1 التركية في تمام الساعة الثامنة مساء، ويمكنكم مشاهدتها كبث مباشر من أي مكان.

ولمن لن يستطيع مشاهدة الحلقة 140 من مسلسل ارضغرل على قناة trt1، يمكنه متابعتها على موقع النور مترجمة، بعد ساعتين من عرض قناة trt1 للحلقة.

يمكنكم متابعة البث المباشر لقناة trt1 على موقع القناة الرسمية، على اليوتيوب التي تتيح لك متابعة برامجك طوال اليوم، بدون تشويش أو إنقطاع، كما تبث محتواها طوال الوقت، فقط قم بفتح اليوتيوب، ومتابعة القناة في أي مكان، فقد تريد في بعض الأوقات مشاهدة برامجك المفضلة على القناة، وأنت خارج المنزل.