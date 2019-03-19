مهيرة عبد العزيز طعم رامز جلال لجذب ضيوف برنامج المقالب الجديد

تشارك الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، مع الفنان رامز جلال في برنامجه الجديد للمقالب الذي سيعرض في شهر رمضان القادم.

ومن المقرر أن “مهيرة عبد العزيز” أن تكون هي الطعم الذي يجذب به رامز الضيوف على أساس تصوير مقابلة معهم، وبعد هذا يستكمل رامز جلال مقلبه.

واستقر رامز على جلال على دولة إندونيسيا لتصوير المقلب واستخدام فكرة تشبه فكرة العام في برنامجه “رامز تحت الصفر”، الذي استعان بالإعلامي مجدي عبد الغني على أساس أن التصوير معه ثم بدأ رامز ف تنفيذ المقلب وسط الثلوج.

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ومن المقرر أن يبدأ رامز جلال في تصوير البرنامج في الأيام القادمة، ومن المتوقع أن تظهر معه مجموعة من النجوم الذين يقعون ضحايا لمقلبه.

وفي سياق أخر انتهى رامز جلال من تصوير فيلمه الجديد “سبع البرمبة”، والذي تم تأجيل عرضه لموسم عيد الفطر.