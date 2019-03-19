مشاهدة ارطغرل 140 عبر قناة تي آر تي واليرموك | موعد عرض حلقة ارطغرل 140 DirilişErtuğrul

الحلقة 140 من ارطغرل في موسمه الخامس التي ينتظرها عشاق الدراما التركية، والتي من المقرر إذاعتها مساء الأربعاء، وذلك بعد أن يتم عرض الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس علي قناة تي آر تي التركية ، ارطغرل 140 على trt1 التركية – تي آر تي1 الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت تركيا، وبعدها بساعتين يتم عرضها على موقع النور مترجمة للغة العربية وتشهد اقبالا كبيرًا على مشاهدة الحلقة 140 قيامة أرطغرل الجزء الخامس، وينتظر الجمهور مشاهدة ارطغرل 140 بث مباشر علي قناة تي آر تي وموقع النور اليوم كما ستذاع الحلقة 140 من ارطغرل غدا الخميس علي قناة دعوة واليرموك .

مشاهدة ارطغرل 140 مباشر عبر تي آر تي

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ويتعتر مسلسل “قيامة أرطغرل” من أكثر المسلسلات التركية وأعلاها مشاهدة في الدول العربية، حيث يتزايد البحث في جميع بلدان العالم عن حلقات مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس، لمتابعة أحداث المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل، وذلك بعد ان امتلات الحلاقات الماضية من المسلسل بالعديد من الأحداث المثيرة.

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وحصد المسلسل نسب مشاهدة عالية وخاصة فى البلدان العربية والإسلامية والتى جعلت الملايين من المشاهدين يرصدون جميع حلقات المسلسل التريخي قيامة ارطغرل فمن المتوقع أن يشهد الجزء الخامس الكثير من الأحداث الساخنة والحاسمة.

القنوات الناقلة لارطغرل 140 الجزء الخامس

القناة التركية “تي آر تي”

قناة دعوة

قناة اليرموك

قناة وطن

قناة الشرق

يبحث الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن مشاهدة ارطغرل 140 وكافة حلقات الجزء الخامس ويرجع ذلك للنجاح الساحق الذي حققه المسلسل الفترة الأخيرة من خلال كم الإثارة والتشويق في حلقات الجزء الخامس منذ بداية .

كما شهدت الحلقة 139 التعذيب الذي تعرض له سليمان من أجل أن يكشف عن الرسالة التي تحمل عفو والده ويعطيها لبيبولات، وسوف يتم تعذيبه حتي الموت وبعدها يتم ارسال جثمانه إلي قبيلة الكاييي ويكشف عن هويته الأساسية في قوله ” الذين يرون وجه ألباستي الحقيقي لا يرون احدا بعد اليوم”.