حلقة ارطغرل 140 مباشر الجزء الخامس | الحلقة 140 DirilişErtuğrul عبر كافة القنوات الناقلة .. الموعد...

حلقة ارطغرل 140 مباشر، نقدمها لكم متابعينا في هذا الموضوع حيث يتابعها العديد من المشاهدين بشغف شديد لاستكمال الأحداث ويبحثون عن ارطغرل 140 ومنهما ما يلجأ على ارطغرل 140 وبشتى الطرق يحقق المسلسل نسب مشاهدة مرتفعة ويبحث عنه الملايين من مختلف الدول العربية وفى الساعات القليلة القادمة يتم عرض ارطغرل 140 وهى الحلقة الأسبوعية للمسلسل التركي التاريخي ارطغرل الذى بات من أهم الأعمال الدرامية في الآونة الآخيرة وأكثرها أرطغرل 140 من قبل الشباب، ولايتوقف نجاح مسلسل قيامة ارطغرل على الوطن العربي وتركيا فقط بل يتابعه الآلاف من مختلف دول العالم لاسيما اليونان وأرمينيا فهو يحكي جزء هام من تاريخ الدولة العثمانية على سلاسل وأجزاء، ويعرض هذه الأيام الجزء الخامس منه وهو الآخير، وحاليًا تتصدر 140 ارطغرل محركات البحث على موقع البحث العالمي “جوجل”، لأجل هذا نقدم لكم متابعينا كافة ترددات حلقة ارطغرل 140 مباشر .

حلقة ارطغرل 140 مباشر

شاهد الحلقة 140 قيامة أرطغرل حصري على قناة تي ار تي trt1 التركية وموقع النور مترجمة إلى اللغة العربية

الحلقة 140 ارطغرل الموسم الخامس تعرض مساء الأربعاء من كل أسبوع مجمعة على مدة ساعتين ونصف على شاشة قناة تى أرتي trt التركية، كما تعرض عبر موقع النور الإلكتروني في نفس اليوم وتستطيعون ارطغرل بكل سهولة دون تشويش أو إعلانات، والمتابعون يتوقعون أحداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس والآخير وكشف الجواسيس وسط حالة من التشويق والإثارة.

كما حصل مسلسل ارطغرل على جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني لعام 2016 إنذاك كان يعرض الجزء الأول فتدور أحداثه بين القرن الـ 13 الميلادي وبين وقتنا الآن، تخاطب الأجيال على مر العصور، كل ذلك جعل العديد ينتظر عرض حلقاته المجمعة يوم الأربعاء من كل أسبوع.

تردد شاشة قناة TRT التركية

اسم القناة التردد القمر TRT 1 HD Turkey 11054 V 30000 Türksat 42°E

تردد قناة اليرموك

التردد معدل الترميز معامل التصحيح 11678 عمودي 27500 3/4

تردد قناة دعوة على نايل سات

القناة القمر الصناعي تردد القناة معدل الترميز معامل التصحيح الاستقطاب قناة دعوة النايل سات 10727 27500 3/4 أفقي

حلقة ارطغرل 140 مباشر الجزء الخامس

يعرض مسلسل قيامة أرطغرل الشهير عبر عدة قنوات فضائية وهي:

القناة التركية “تي آر تي”

قناة اليرموك

قناة دعوة Advertisements

قناة الشرق

قناة وطن

الموعد النهائي لعرض ارطغرل 140

كشفت قناة trt التركية الموعد النهائي لعرض الحلقة الجديدة من المسلسل التركي قيامة أرطغرل، حيث تعرض الحلقة ارطغرل 140 يوم الأربعاء.

أبطال مسلسل أرطغرل 140

الفنان “إنجين ألتان” دوزياتان بدور “أرطغرل”

الفنانة “إسراء بيلقيتش” بدور “حليمة خاتون”

الفنانة هوليا دارجان بدور “الأم هايماه أنا”

الفنان سردار غوكهان بدور “سليمان شاه”

الفنان “كآن تاشانار” بدور “غوندوغدو أخ أرطغرل”

الفنان “ديدم بالتشين” بدور “سلجان هاتون”

الفنان “عثمان سويكوت” بدور محى الدين بن عربي”

الفنان “محمد شفيق” بدور “ديلى دمير”

“هانديه سوباشى” بدور “آيكيز”

الفنان “جنكيز جوشكون” بدور “تورغوت آلب”

“نور الدين سونماز” بدور “بامسى باى ريك”

“جافيت تشاتين جونر” بدور “دوغان آلب”

“تورجوت تونتشالب” بدور “آفشين باي”

الممثل “جلال آل” بدور “عبد الرحمن”

الممثل “رشاد ستريك” بدور “كلاوديوس” أو “عمر”

“سيردار دينيز” بدور “تيتوس”

“باريش بآجى” بدور “نويان”

“لبيب جوكخان” بدور “أستاذ سيمون” صاحب الخان

“تشاداش أونور أوزتورك” بدور “فاسيليوس”

“ليفينت أوكتيم” بدور “أستاذ عزام” ملك القلعة الصليبية

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وشهدت حلقات الموسم الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل” ظهور شخصية “دراغوس” التي كانت محور الحلقات الماضية، وهو قائد بيزنطي منشق عن حكم الأمبراطورية وطامع في الحصول على القلعة وسوغوت.

يبحث الكثير على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن مشاهدة ارطغرل 140 وكافة حلقات الجزء الخامس ويرجع ذلك للنجاح الساحق الذي حققه المسلسل الفترة الأخيرة من خلال كم الإثارة والتشويق في حلقات الجزء الخامس منذ بداية .

كما شهدت الحلقة الأخيرة التعذيب الذي تعرض له سليمان من أجل أن يكشف عن الرسالة التي تحمل عفو والده ويعطيها لبيبولات، وسوف يتم تعذيبه حتي الموت وبعدها يتم ارسال جثمانه إلي قبيلة الكاييي ويكشف عن هويته الأساسية في قوله ” الذين يرون وجه ألباستي الحقيقي لا يرون احدا بعد اليوم”.