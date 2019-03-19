قيامة ارطغرل الحلقة 140 أرطغرل الجزء الخامس عبر تلفزيون تي آر تي – trt1 – التركية...

قيامة ارطغرل الحلقة 140 أرطغرل بث مباشر ع عبر تي آر تي – trt1 – التركية،يبحث عنها متابعى مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس من الجماهير المصرية والتركية والعربية بالإضافة إلى العديد من الدول الأوروبية وعلى رأسها اليونان حيث أن الحلقة 140 أرطغرل الجزء الخامس مترجمة يتم عرضها على موقع النور بعد إذاعتها على قناة تي آرتي 1 trt1 – التركية بساعتين، ويتوقع المتابعين أحداث الحلقة 140 أرطغرل الجزء الخامس مترجمة الآن على موقع النور بالصراع المتواصل بين أرطغرل وأعدائه، وينشرون عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى صور ومقاطع فيديو من الحلقة 140 أرطغرل الجزء الخامس مترجمة الآن على موقع النور من وقت عرض إعلان الحلقة 140 أرطغرل الجزء الخامس بث مباشر عبر تي آر تي – trt1 – التركية وتعرض الحلقة الجديدة من مسلسل أرطغرل الجزء الخامس الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر وتركيا على قناة trt1 التركية – تي آر تي 1 فهى القناة الناقلة للمسلسل بشكل حصرى بجانب مجموعة من القنوات الفضائية وتعرض أون لاين على موقع النور.

قيامة ارطغرل الحلقة 140 أرطغرل بث مباشر

شاهد الحلقة 140 قيامة أرطغرل حصري على قناة تي ار تي trt1 التركية وموقع النور مترجمة إلى اللغة العربية.

هناك العديد من القنوات الناقلة الحلقة 140 أرطغرل الجزء الخامس سواء بشكل حصري باللغة التركية أو مترجمة ومدبلجة ويمكنكم ضبط ترددات القنوات الناقلة الحلقة 140 أرطغرل الجزء الخامس على أجهزتكم من خلال الترددات التالية المتوجة في الجدول:

اسم القمر الصناعي القناة التردد نايل سات Qatar TV 10719 سهيل سات Qatar TV 11604 Türksat 42°E TRT 1 HD Turkey 11054 النايل سات قناة قطر 10971 النايل سات قناة الشرق 11137 / 12604 النايل سات قناة دعوة 10727 النايل سات قناة اليرموك 11678 النايل سات قناة فور شباب 11137 النايل سات قناة وطن 11012

نجوم قيامة ارطغرل الحلقة 140 أرطغرل بث مباشر

الحلقة 140 أرطغرل الجزء الخامس من بطولة ومن بطولة أنجين ألتان دوزياتان وإسراء بيلقيش وهوليا دارجان وسردار غوكهان وكان تاشانار وديم بالتيش وعثمان سويكوت، حيث أن مسلسل قيامة أرطغرل الجزء الخامس من إخراج متين قوناي وتأليف محمد بوزداغ وإنتاج تيكدين فيلم.

مسلسل قيامة ارطغرل الحلقة الخامسة عشر من الموسم الخامس (140) مترجمةللعربية.

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ويعتبر القائد أرطغرل من ضمن العظماء في التاريخ التركي وذلك بعد مساعدته للسلطان السلجوقي علاء الدين كيكوباد في حربه ضد المغول، لذلك حاولت الدراما التركية من تجسيد هذه الشخصية التاريخية من خلال مسلسل قيلمة اطغرل.

قيامة ارطغرل الحلقة 140 أرطغرل بث مباشر

تعددت وسائل مشاهدة الحلقة 140 أرطغرل، فبمجرد إذاعة الحلقة 140 على قناة تي ار تي التركية، يوفر موقع النور عدة طرق:

عن طريق الموقع الإلكتروني عبر هذا الرابط Advertisements

كمايمكنكم المشاهدة أيضاً على تطبيق: IOS

http://goo.gl/2drWgN

Android : http://goo.gl/FuQD91

أبو عبر تردد قناة اليرموك الأردنية يوم الخميس منك أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية.

أبطال مسلسل أرطغرل 140

الفنان “إنجين ألتان” دوزياتان بدور “أرطغرل”

الفنانة “إسراء بيلقيتش” بدور “حليمة خاتون”

الفنانة هوليا دارجان بدور “الأم هايماه أنا”

الفنان سردار غوكهان بدور “سليمان شاه”

الفنان “كآن تاشانار” بدور “غوندوغدو أخ أرطغرل”

الفنان “ديدم بالتشين” بدور “سلجان هاتون”

الفنان “عثمان سويكوت” بدور محى الدين بن عربي”

الفنان “محمد شفيق” بدور “ديلى دمير”

“هانديه سوباشى” بدور “آيكيز”

الفنان “جنكيز جوشكون” بدور “تورغوت آلب”

“نور الدين سونماز” بدور “بامسى باى ريك”

“جافيت تشاتين جونر” بدور “دوغان آلب”

“تورجوت تونتشالب” بدور “آفشين باي”

الممثل “جلال آل” بدور “عبد الرحمن”

الممثل “رشاد ستريك” بدور “كلاوديوس” أو “عمر”

“سيردار دينيز” بدور “تيتوس”

“باريش بآجى” بدور “نويان”

“لبيب جوكخان” بدور “أستاذ سيمون” صاحب الخان

“تشاداش أونور أوزتورك” بدور “فاسيليوس”

“ليفينت أوكتيم” بدور “أستاذ عزام” ملك القلعة الصليبية

وشهدت حلقات الموسم الخامس من مسلسل “قيامة أرطغرل” ظهور شخصية “دراغوس” التي كانت محور الحلقات الماضية، وهو قائد بيزنطي منشق عن حكم الأمبراطورية وطامع في الحصول على القلعة وسوغوت.

يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة الحلقة 140 من ارطغرل بث مباشر علي قناة تي آر تي التركية اليوم وفي حالة عدم تمكنكم من رؤيتها مباشر علي القناة يمكنكم أيضا رؤيتها علي موقع النور مترجمة للغة العربية بعد عرضها علي قناة تي آر تي 1 بساعتين .

يذاع المسلسل التركي الشهير قيامة أرطغرل في أكثر من 85 دولة حول العالم وهو ما يزيد شهرته بشكل كبير حول العالم وقد حقق ارطغرل نجاحا كبيرًا ما يجعله يكون محط أنظار العديد ويحصل علي عدد من الجوائز الدولية.

تصدرت الحلقة الماضية من قيامة ارطغرل محركات البحث في جوجل وذلك بعد إذاعتها أمس الأربعاء علي قناة تي آر تي التركية، وما شهدته من أحداث نارية تمثلت في استعادة سوغوت وإمارة القبائل التركية ومقتل حارس بيبولات علي يد بامسي وإنقاذ السلطان كيكاوس للمرة الثانية من أيدي المغول .

وانتهت أحداث الحلقة السابقة من ارطغرل بعد اختطاف بيبولات لسليمان ابن غندودوا وقام بتعذيبه من أجل أن يكشف عن الرسالة التي أرسلها ارطغرل لأخيه والتي تحمل عفو المغول عنه، ومن المؤكد أن يقوم ألباستي المتخفي في شخصية بيبولات بقتل سليمان وإرسال جثمانه إلي قبيلة الكايي.

ومن المتوقع أيضا أن ينتقم ارطغرل من بيبولات بعد قتله لسليمان ليشفي غليل صدرة وجميع قبيلة الكايي، كما سيظهر لأول مرة في الجزء الخامس خان الخانات المغولي