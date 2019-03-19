Video Liveمشاهدة مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني الحلقة 20 اونلاين على النهار دراما .. الحلقة 50...

نتابع اليوم مشاهدة الحلقة 20 من البيت الكبير الجزء الثاني وأحداث مثيرة في جو الصعيد، الان مشاهدة مسلسل ” البيت الكبير” الجزء الثاني الحلقة العشرين، Al-Bee Al-Kebeer Part 2 على قنوات النهار المتخصصة، الحلقة “20”من البيت الكبير 2، بعد النجاح الساحق للجزء الأول من المسلسل الدرامي المتميز ” البيت الكبير“، قرر المخرج محمد النقلي بصنع جزء ثاني منه، بعد طلبات كثيرة من الجماهير، وبالفعل تم الاتفاق على عمل الجزء الثاني بناءً على طلباتهم، حيث تم الانتهاء من أعمال المونتاج للجزء الثاني

مسلسل البيت الكبير الجزء2

و تستعد قنوات النهار ( الأولى والدراما) عرض الجزء الثاني للمسلسل البيت الكبير الحلقة 20، لذلك بدأ عرض أول حلقة في يوم 25 فبراير 2019، كعرض حصري على قناة غير مشفرة (مفتوحة)، تابعونا والحلقة العشرين من مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني.

مواعيد عرض مسلسل ” البيت الكبير 2″

اسم القناة عرض أول إعادة قناة النهار دراما ( 11:00 مساءً) يومياً ◀️بتوقيت القاهرة. 12:00 مساءً ب◀️توقيت السعودية. الساعة 7:00 صباحاً ◀️بتوقيت القاهرة. الساعة 8:00 صباحاً ◀️بتوقيت السعودية. قناة النهار ONE 7:00 مساءاً ◀️بتوقيت القاهرة 8:00 مساءً ◀️ بتوقيت السعودية الساعة 00:30 منتصف الليل ◀️بتوقيت القاهرة Advertisements الساعة 01:30 صباحاً ◀️بتوقيت السعودية

أحداث مسلسل ” البيت الكبير 2″

تدور أحداث المسلسل في محافظة ما في الوجه القبلي، حيث يناقش قضايا درامية متعددة، أهمها قضية صراع المرأة للحصول على حقها في الميراث، بالإضافة إلى تسلط أهالي الصعيد في قضايا الثأر بناءً على رؤية المؤلف الدرامية، والتي نالت على إعجاب العديد من المشاهدين.

أبطال مسلسل ” البيت الكبير 2″

بعد اعتذار عدة فنانين على المشاركة في حلقات الجزء الثاني، تم الاتفاق على دور البطولة للفنان ” مجدي كامل” بديلاً للفنان ” منذر رياحنة” مع ظهور أدوار جديدة في أحداث المسلسل من بينهم الفنانتين ” عبير صبري” و” داليا مصطفي”، مع ظهور متميز للفنانتين ” لوسي” و ” سوسن بدر”، والعديد من النجوم والنجمات وسوف يحصد هذا الجزء نجاح باهر مثلما حصد الجزء الأول وأكثر، مع صناع المسلسل المتميزين

المؤلف ” احمد صبحي

المخرج ” محمد النقلي”.

مشاهدة الحلقة العشرون” 20 ” من مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني

شاهد الحلقة 49 من مسلسل البيت الكبير الجزء، يتم عرض الحلقة 20من مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني يوم الثلاثاء 19 مارس 2019،ستتم إضافة الحلقة 20 من مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني، بعد ان يتم رفعها وسيتم تحديث المقال بالحلقة او يمكنك مشاهدتها فى الاوقات المذكور في المقاله وعلى لذا يمكنكم الاحتفاظ بالمقال أو الرجوع اليها.

ترفع الحلقة الجديدة من مسلسل البيت الكبير الجزء الثاني في الأوقات المبينة في الجدول بالأعلى مشاهدة ممتعه من خلال موقعنا عرب فور نيوز.

نتمنى لكم مشاهدة ممتعة عبر أحداث مسلسل ” البيت الكبير2″، لمزيد من الاثارة والتشويق.