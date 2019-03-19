حصري LIVE| برنامج أرب جوت تالنت اون لاين |الموسم السادس 2019… shahid net الحلقة الخامسة Arabs...

شاهد الحلقة 5، يتم عرض برنامج Arabs Got Talent الحلقة الخامسة ، Arabs Got Talent – Shahid.net شاهد نت عرب غوت تالنت ينتظر الكثير من المشاهدين حول الوطن العربي متابعة برنامج “عرب جوت تالنت ” وكل البرامج الاستعراضية، وغيرها، واليوم نتابع معكم الحلقة الخامسة، والتي تساعد على تقديم المواهب الجديدة إلى الجمهور لجنه التحكيم، والتي تبحث عن أفضل المواهب، والأصوات الجميلة، واستطاع برنامج Arabs Got Talent الموسم السادس، البرنامج Arabs Got Talent لأحمد حلمي وعلي جابر ونجوى كرم في إسعاد الجمهور، واكتشاف العديد من المواهب، ونقلهم إلى العالمية.

المواهب التي سوف تتنافس في العرض المباشر الأول من #ArabsGotTalent

يعمل هذا البرنامج على تقديم أفضل المواهب المتنوعة في شتى المجالات حتى تقوم باستكمال المشوار الصحيح في هذا المجال، ومن أقوى برامج مسابقات لعرض المواهب حول العالم، الآن، برنامج عرب جوت تالنت، والذي يتابعه نسبة كبيرة من المشاهدين داخل مصر، والوطن العربي وحول العالم.

مشاهدة برنامج أرب جوت تالنت Arabs Got Talent الحلقة الخامسة

موعد عرض الحلقة الخامسة من برنامج Arabs Got Talent

يعرض برنامج “عرب جوت تالنت “، على جميع قنوات MBC مصر ، قناة MBC4 ، و قناة MBC العراق، على النايل سات كل يوم سبت من كل أسبوع في الأوقات الآتية:

تمام الساعة: التاسعة بتوقيت السعودية والكويت والعراق

تمام الساعة: الثامنة بتوقيت مصر، وفلسطين والأردن.

تمام الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات.

برنامج أراب جوت تالنت علي قناة mbc

يقوم هذا البرنامج اكتشاف المواهب بعد حدوث نجاح كبير في المواسم الماضية و التي حازت على إعجاب المشاهدين بشكل كبير، والتي نالت على عدد من المعلقين، والنقاد على هذه المواهب، وقامت جميع قنوات ام بي سي مصر السعودية علي بث إعلان عودة هذا البرنامج في النسخة السادسة حتى يتم عرضه على القنوات السعودية، ليصل لمنطقة الوطن العربي والشرق الأوسط، وينتشر أكثر هذا البرامج الرائع المتميز.

إعادة برنامج أراب جوت تالنت الحلقة الخامسة علي قناة mbc

يتابع هذا البرنامج عدد كبير من المشاهدين حول الوطن العربي حيث قامت قنوات أم بي سي بالإعلان على إعادة الحلقات التي يتم بثها علي برنامج عرب جوت تالنت عبر قنواتها المتخصصة MBC مصر ، MBC، 4MBC العراق، تعرض الإعادة في المواعيد الآتية لمعظم الدول العربية :

Advertisements

اسم القناة بتوقيت السعودية والكويت والعراق توقيت مصر وفلسطين والأردن توقيت الامارات MBC مصر يوم الأحد: عند الساعة الثالثة والنصف صباحا يوم الأحد: الثانية والنصف صباحاً يوم الأحد: الساعة الرابعة والنصف صباحاً. 4MBC يوم الأحد: الثانية والنصف صباحاً يوم الأحد:الواحدة والنصف منتصف الليل. الساعة: الثالثة والنصف صباحاً. MBC العراق يوم الأحد: الثانية والنصف صباحاً يوم الأحد:الواحدة والنصف منتصف الليل. الساعة: الثالثة والنصف صباحاً.

شاهد الحلقة الخامسة من برنامج أراب جوت تالنت

يذاع اليوم برنامج المسابقات “أراب جوت تالنت” الحلقة الخامسة في الأوقات السابق ذكرها، ويمكن مشاهدة حلقات السابقة من البرامج من خلال شاهد برنامج Arabs Got Talent، أو من رابط رابط موقع شاهد نت لعرض حلقات برنامج Arabs Got Talent..

العرض الأول للحلقة الخامسة من برنامج آرب جوت تالنت عرض الثنائي الراقص Zyko & Pocah ، العرض المثير الذي أمتع اللجنة وجمهور Got Talent Arabs الآن الحلقة الجديدة من برنامج آرب جوت تالنت.

عرض الثنائي Zyko & Pocah الراقص الذي أمتع اللجنة وجعل حلمي يقف مصفقاً

ظهرت فى الحلقة الرابعة من برنامج المواهب الشهير ارب جوتالند عدد من المواهب المميز للغاية وقد حازت على إعجاب لجنة التحكيم الخاصة بالبرنامج ولعل اهم المواهب التى ظهرت فى برنامج Arabs Got Talent في الحلقة الرابعة هو المتسابق السوري فريدي ايشوع من سوريا، وتقديم قدرته الخارقة و مرونة جسده مما دعى احمد حلمى بوصفة انه حشرة.

Arabs Got Talent الحلقة الخامسة

تعرض الحلقة الخامسة من Arabs Got Talent، يوم السبت القادم الموافق 16 مارس 2019 وسنتابع معكم من خلال موقعنا عرب نيوز احداث الحلقة الجديدة من أرب جوت تالنت، من خلال التصريحات والفيديوهات الجديدة بالإضافة إلى رابط مشاهدة الحلقة مباشرة.

الجميع ينتظر حلقه Arabs Got Talent اليوم لانها اخر فصه لاختيار المواهب فى انتظار ظهور مواهب فوق العادة، سنتابع معكم البرنامج مباشرة كما سوف نضيف رابط الحلقه على شاهد نت فتابعنوا.