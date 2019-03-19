حصري: مسلسل “عائلة الحاج نعمان” على MBC مصر… استقبل تردد قناة ام بي سي مصر لمتابعة...

مسلسل “عائلة الحاج نعمان” الحلقة الاولى على قناة أم بي سي مصر تبدأ في عرض مسلسل “عائلة الحاج نعمان” في أولى حلقاته يوم الثلاثاء عند الساعة التاسعة مساءا، حيث يمكن لجميع المشاهدين متابعة هذا المسلسل من خلال قناة أم بي سي مصر، والذي يهتم به الكثير من المتابعين لأنه مسلسل درامي اجتماعي تشويقي، يحكي عن فترة السبعينات في القرن الماضي، وهذا المسلسل من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد شفيق، ويوجد فيه العديد من الأبطال مثل صلاح عبد الله، وتيم حسن، و النجم الكبير أحمد بدير يكون من ضيوف الشرف في هذا المسلسل.

مسلسل عائلة الحاج نعمان حصريا على MBC مصر

يهتم الكثير من المشاهدين بمتابعة المسلسل الجديد عائلة الحاج نعمان، والذي يتم إذاعة أول حلقة له على قناة أم بي سي مصر يوم الثلاثاء، حيث يحكي هذا المسلسل عن الحاج نعمان تاجر الموبيليا المشهور بين الناس أنه من الأثرياء، ويوجد له ابن واحد اسمه خالد، والذي يكون لديه إعاقة ذهنية وتأتي له بعد نوبات الصرع وبالتالي لا يتمكن من القدرة على التعامل مع أخواته، وزوجته بعدالة، وتستمر أحداث المسلسل بين الدراما وحدوث صراعات كثيرة بين العائلة، ولكن في النهاية تنكشف جميع الوجوه الأخرى التي تطمع في أن تحصل على ثروته، وماله حتى نهاية أحداث مسلسل عائلة الحاج نعمان.

موعد الحلقة الأولى من مسلسل عائلة الحاج نعمان:

من المقرر أن تنطلق أولى حلقات المسلسل الدرامي “عائلة الحاج نعمان” يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2019، لتنطلق عبر شاشة

mbc مصر بشكل مستمر من الأحد إلى الخميس في الأوقات المختلفة بالدول العربية كالآتي:

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توقيت البلد العربي عرض أول إعادة مصر الساعة الثامنة مساءً. الساعة الثانية عشر والنصف منتصف الليل. السعودية الساعة التاسعة مساءً الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل. الإمارات الساعة العاشرة مساءً الساعة الثانية والنصف صباحاً.

# تعرض الحلقة الأولى من مسلسل “عائلة الحاج نعمان” (يوم الثلاثاء 19 مارس 2019)، ويمكن متابعة أولى حلقات المسلسل ، عبر شاهد نت من هنا.

# فيديو إعلان تشوقي لمسلسل عائلة الحاج نعمان:

مشاهدة مسلسل عائلة الحاج نعمان الحلقة الاولي

استقبل تردد قناة mbc مصر على النايل سات

يمكنك متابعة مسلسل عائلة الحاج نعمان على قنوات أم بي سي مصر من خلال الترددات التالية:

تردد القناة معدل الترميز القمر الصناعي 12015 “V” 27500 النايل سات 11470 “أفقي” 27500 النايل سات

مستمرين معكم في عرض أخبار مسلسل عائلة الحاج نعمان يومياً، لعرض حلقات المسلسل بشكل حصري، فتابعونا.