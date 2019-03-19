“عرض” مسلسل عائلة الحاج نعمان الحلقة الاولى حصري “mbc مصر”.. مشاهدة اون لاين...

أون لاين.. حصريا مسلسل عائلة الحاج نعمان الحلقه الاولي، تعرض أولى حلقات مسلسل “عائلة الحاج نعمان”Shahid Live، على قناة شاشة قناة “mbc مصر”يومياً وبشكل حصري، تابع مسلسل عائلة الحاج نعمان على قناة أم بي سي مصر إبتداء من الثلاثاء، حيث من المقرر أن يتم إذاعته كل يوم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة التاسعة مساء، ويتم إعادة الحلقة عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وسيتم بث الحلقة الأولى ابتداء من يوم الثلاثاء 19 مارس 2019.

الآن قصة مسلسل عائلة الحاج نعمان

مسلسل عائلة الحاج نعمان دراما اجتماعية إنسانية، تجسد الصراع الإنساني من أجل المال، والنفوس البشرية الطامعة التي تحمل الكراهية والبغضاء، فتدور أحداث هذا المسلسل خلال فترة السبعينات، وقت المال والثروة والانتفاح الاقتصادي، حيث يوجد الحاج نعمان الذي اشتهر بتاجرة الموبيليا، وقد رزقه الله بولد واحد يعاني من إعاقة ذهنية والإصابة بنوبات الصرع،بجانب أخواته البنات الطامعين، ويتزوج هذا الابن وتبدأ الصراعات من أجل المال والثروة بينهم جميعاً، وبالتالي يتسبب في حدوث بعض الأزمات، والصراعات داخل العائلة، وتستمر أحداث المسلسل بطريقة درامية تشوقية متميزة، وعلى مدار حلقات المسلسل سوف تنكشف جميع الشخصيات في العائلة الذين يطمعون في الحصول على الثروة والمال.

مشاهدة مسلسل عائلة الحاج نعمان الحلقة الاولي

سيتم وضع رابط كل الحلقات كل يوم فتابعونا

مواعيد عرض مسلسل “عائلة الحاج نعمان”

يعرض المسلسل الجديد عبر شاشة ام بي سي مصر من الأحد إلى الخميس، في الأوقات التالية:

اسم القناة عرض أول إعادة قناة “mbc مصر” بتوقيت السعودية : الساعة: 9:00 مساءً بتوقيت مصر: الساعة 8:00 مساءً Advertisements بتوقيت السعودية: الساعة 1:30 بعد منتصف الليل. بتوقيت مصر: الساعة: 12:30 منتصف الليل.

يتم عرض أولى حلقات مسلسل” عائلة الحاج نعمان” يوم الثلاثاء 2019/3/19، على قناة ام بي سي مصر، ويمكن متابعة أولى حلقات المسلسل الجديد من هنا، تابعونا سنقوم برفع الحلقة مباشرة فور عرضها.

فريق عمل مسلسل عائلة الحاج نعمان

يضم مسلسل “عائله الحاج نعمان” نخبه كبيرة من الفنانين مثل صلاح عبد الله، وتيم الحسن ويشارك أيضا الممثل أحمد بدير يسرا اللوزي، والممثلة هبة مجدي في المشاركة في هذا المسلسل أيضا، ويكون من تأليف مجدي صابر، وإخراج أحمد شفيق.

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ويشارك في المسلسل ضيوف شرف منها محمد التاجي، والممثل محمد الصاوي، وأحمد بدير، وكذلك يشارك الفنان مجدي بدر، ومنير مكرم.

مستمرين معكم عبر التحديثات في عرض حلقات المسلسل الدرامي” عائلة الحاج نعمان” بصورة مباشرة فتابعونا يومياً، نضيف لكم كل يوم حلقة جديدة من حلقات المسلسل.