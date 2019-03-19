اعلان فيلم Avengers Endgame الجزء الرابع والأخير من سلسلة أفلام الخيال العلمي المنتظر

فيلم Avengers Endgame الجديد ذلك الفيلم الأمريكي المتميز المصنف من ضم أبرز الأفلام العالمية المتخصصة ذات الطابع الخيال العلمي، الذي من من المقرر عرضه في نهاية شهر أبريل القادم 2019، حيث بدأت تظهر الآن إعلانات الفيلم، ومن غير المتوقع، وقعت شركة الإعلان الدعائي Marvel المختصة بعمل إعلان للفيلم في موسمه الرابع، في خطأ كبير، حيث قامت بإطلاق ملصق إعلاني عن الجزء الرابع والأخير من سلسلة فيلم “Avengers” الذي يضم 13 شخصية أساسية، ولكن عند إطلاق هذا ملصق أوضح فيه أنه يضم 12 شخصية فقط، وقد أغفلت اسم النجمة “داناي جوريرا” التي أدت دور المحاربة “أوكويا” بالرغم من تواجد صورتها بجوار أبطال الفيلم.

كيف تداركت شركة Marvel خطأها على الملصق الإعلاني الأخير

بعد أن تعرضت الشركة إلى غضب وسخرية شديدة من عشاق “Avengers”، من استبعادها لجوريرا التي تجسد شخصية المحاربة ” أوكويا” في Avengers”، قامت فوراً بنشر ملصقاً أخر جديداً يحمل اسم “داناي جوريرا .

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# فيديو إعلان فيلم Avengers: Endgame ” 2019″

يركز على الأبطال الخارقين:

أبطال الجزء الرابع من سلسلة Avengers”

أوضح الفيديو الإعلاني التي قدمته شركة Marvel، عن الجزء الرابع من السلسلة، بأن الأبطال الخارقين في الجزء المتداول ” كابتن أمريكا” كريس إيفانز، وأيرون مان، وروبرت داوني جونيور، وبلاك ويدو، وسكارليت جوهانسن.

تدور أحداث الفيلم بأن هؤلاء الأبطال، سيقومون بإنقاذ الكرة الأرضية من شر ” ثانوس”، والقضاء عليه تماماً بحبسه للأبد من خلال مغامرة شيقة من هؤلاء الأبطال.

آخر أخبار شركة Marvel