تامر مرسى يعلن اقتراب طرح أغنية محمد رمضان “القمر” للجمهور

أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلام المصريين، تامر مرسي، بأنه سيتم طرح الكليب الجديد للنجم محمد رمضان بعنوان “القمر” قريباً، حيث يعد هذا الكليب من أحدث الأعمال الغنائية التي سيتم طرحها لرمضان من إنتاج شركة synergy تامر مرسي.

حيث نشر مرسي عبر صفحته الرسمية على تويتر برومو للأغنية مشيراً بأنه سيتم عرض الكليب الجديد للفنان محمد رمضان “القمر” قريباً، والكليب من إخراج ياسر سامي.

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تجدر الإشارة بأنه سيخوص الفنان محمد رمضان الموسم الرمضاني بمسلسله الجديد “زلزال” من تأليف عبد الرحيم كمال ومن إخراج إبراهيم فخر، ويعد هذا المسلسل أول تعاون مع شركة سينرجي.